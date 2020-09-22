Путин: восстанавливать мировую экономику после пандемии придётся долго

https://static.news.ru/photo/38bfde34-fcf2-11ea-ac11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстанавливать мировую экономику после пандемии коронавирусной инфекции придётся долго. Об этом 22 сентября в видеообращении к Генассамблее ООН заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, для восстановления экономики необходимы будут нестандартные решения. Он призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций.

Причём далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые нестандартные решения. Выработать их мы можем только вместе. И это важнейшая задача как для ООН, так и для государств «двадцатки», — отметил Путин.

В видеообращении Путин также заявил, что устав Организации Объединённых Наций сохраняет статус главного источника международного права. По его словам, ООН достойно справляется со своей миссией — беречь мир и помогать в преодолении локальных кризисов. Политик отметил, что организация должна модернизироваться, не костенеть и подстраиваться под меняющийся мир. Представитель Москвы подчеркнул, что в Совбезе ООН необходимо сохранить право вето.

В этом году заседание Генассамблеи проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк. На выступление каждой страны отведено по 15 минут, писал NEWS.ru.