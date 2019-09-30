https://static.news.ru/photo/a063ba9e-e3a1-11e9-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что руководство Белоруссии не сообщало российскому правительству о своих планах по сокращению закупок нефтепродуктов.

Никто официально не обращался к нам с этими предложениями, — отметил Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в соглашении двух стран предусмотрен такой пункт, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Белоруссия после налогового манёвра в нефтяной отрасли в РФ вынуждена искать альтернативные способы поставок углеводорода из России. Минск не исключает транспортировку чёрного золота на нефтеперерабатывающие предприятия реверсом по трубопроводу «Дружба» из Европы.