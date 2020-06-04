«Норникель» потерял 10% на лондонской бирже LSE

https://static.news.ru/photo/0a55fa0c-a689-11ea-85c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акции российских компаний закрыли торги 4 июня 2020 года на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением. Рост показали только облигации АФК «Система» — расписки прибавили в цене 4,61% на фоне корпоративных новостей — до $4,88 за штуку.

«Норникель» потерял более 10,34% из-за аварии на хранилище нефтепродуктов. За акцию предлагают $28,63.

Также по итогам торгов цена глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» потеряла 2,87% — до $5,56, «Новатэка» — 1,15%, до $154,6, ЛУКОЙЛа — 2,53%, до $78,6.

Акции «Газпрома» дешевеют на 4,03% — до $5,76 за штуку, «Газпром нефти» на 3,52% — до $24,7. Ценные бумаги «Северстали» теряют 1,88% — до $13,56, НЛМК — 1,83%, до $19,83.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Норникель» по итогам торгов 4 июня 2020 года выбыла из пятёрки крупнейших предприятий по капитализации на российском рынке.

Сырьевой гигант пропустил вперёд «Новатэк». На фоне аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и утечки почти 21 тысячи «кубов» топлива ценные бумаги обвалились на 8,4%, следует из данных МосБиржи.