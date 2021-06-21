Ниши становятся выше: чего ждать от подорожания Lada

Президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что в ближайшие пять лет компания представит автомобили Lada стоимостью от 1 млн рублей. Речь идёт о различных современных моделях, в том числе о совершенно новом поколении внедорожника Nivа. Таким образом в компании надеются вывести продукцию в более высокий ценовой сегмент. По словам Мора, Lada будет «не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги». На этом фоне автогигант проводит масштабную модернизацию производств и инжиниринговой базы. Партнёр аналитического агентства «Автостат» и автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто объяснил NEWS.ru, почему не стоит волноваться тем, кто рассчитывает на покупку недорогой Lada, а также развеял миф о том, что продукция АвтоВАЗа имеет неоднозначную репутацию.

Николя Мор РИА Новости

— Разве Lada не продаёт уже сейчас машины стоимостью более 1 млн рублей в основном?

— Да нет, почему? Сейчас у них всё же основная комплектация машин до 1 млн рублей. После миллиона — это пара комплектаций Vesta. Все остальные — до одного миллиона, а стоимость Granta начинается от 570 тысяч рублей.

— Изменения действительно принесут АвтоВАЗу выручку, на которую там рассчитывают? А как же доступность?

— Ведь речь же не идёт о том, что они взяли и цены задрали. Речь идёт о том, что они с конца 2022 года собираются начать запуск нескольких новых моделей. Делать это будут постепенно, в течение четырёх лет. Это будут новые модели на новой платформе. Как нам объясняют, они будут технологически более совершенны с точки зрения комфорта и потребительских качеств. Это будут более продвинутые машины, и они будут стоить больше миллиона.

С другой стороны, модели старого ряда, те же самые Granta и Vesta, остаются на конвейере. Их будут выпускать, пока на них есть спрос, потому что часть населения в России не готова покупать относительно дорогие машины. Просто не может себе этого позволить.

— Какова средняя цена нового автомобиля в России?

— Если я не ошибаюсь, средняя цена нового автомобиля — 1,85 млн рублей. Соответственно, те обновки, о которых говорит АвтоВАЗ, — это нижние ценовые ниши.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Иными словами, россияне вполне способны покупать машины дороже миллиона?

— Будут покупать всякие машины. АвтоВАЗ сейчас занимает долю более 20% российского рынка автомобилей. Если, как они говорят, просто расширить модельный ряд, ситуация не должна измениться, просто будет больше выбора.

— У Lada неоднозначная репутация. Не помешает ли она продажам дорогих автомобилей для людей побогаче?

— Это, может быть, вы так думаете, что у них неоднозначная репутация. А на самом деле мы говорим о 20% рынка, и никто не заставляет людей, не бьёт их палками по голове со словами: «Возьми это». Качество их машин за последние десять лет улучшилось кардинально. Сейчас у Lada абсолютно нормальный имидж на уровне конкурентов. Она неплохо конкурирует с Kia, Honda и Renault. Так что у них всё нормально.

— Репутация — это уже устаревший миф?

— Конечно. Это идёт от людей, которые говорят, что ездили 20 лет назад на «шестёрке» и это ужасная машина.