Что нужно знать, прежде чем начать инвестировать

Каждый россиянин вне зависимости от накопленной суммы хоть раз грезил мечтами о пассивном доходе. И если раньше путь к нему метили через открытие бизнеса, сейчас многие стремятся обуздать мир фондовой биржи. Как жить на процент от сбережений и не потерять при этом все накопления — в материале NEWS.ru.

Российский мир финансов заполонён инвестиционными предложениями. Некоторые организации даже готовы составить портфель за клиента: в один клик покупаешь рекомендованные банком ценные бумаги и ждёшь прибыли. Так, по крайней мере, реклама рисует торги на бирже. На деле же этот процесс не терпит дилетантов и требует хотя бы базового понимания фондового рынка. Единственный путь к заработку лежит через получение образования, иначе попытки торговать акциями кончатся потерей накоплений.

В России такой менталитет — по щучьему велению, по моему хотению. А во всём мире — я сто лет батрачил и один год живу хорошо. Это совершенно разная психология. Русскому человеку нужно изменить своё сознание, пойти учиться на экономический факультет в какое-нибудь государственное учреждение и самостоятельно разобраться в тонкостях и нюансах инвестирования. Вячеслав Зайченко специалист по производным финансовым инструментам специалист по производным финансовым инструментам

Казалось бы, помощь профильных специалистов могла бы компенсировать нежелание учиться. Однако и здесь не всё так просто — наладить коммуникацию с портфельным управляющим не получится без понимания фондового рынка. Во всяком случае, с выгодой для клиента.

Клиенту наговорят умных слов, он запутается, подумает, что в фирме точно разбираются, а на самом деле с ним договорятся на невыгодных для него условиях, и всё закончится убытками, — отметил Зайченко.

Между тем пока что российские специалисты во многом уступают иностранным. Но к кому бы ни пошёл клиент, всегда стоит обращать внимание на текущую результативность портфельного управляющего, а не его прошлые достижения.

Должны быть результаты на сейчас, а не на вчера. Вчера-то у него, может, и было хорошо, а сегодня уже плохо. При этом результаты должны быть постоянно обновляемые, в общественном доступе и с доказательной базой, — сказал Зайченко.

При сотрудничестве с инвестиционным фондом стоит забыть и сказки о «гарантированной доходности». Торги всегда сопряжены с риском, даже если активами управляет специалист. И если кто-то что-то гарантирует, то это уже повод усомниться в законности действий. Вот и получается так, что только в России есть такая фраза — «гарантированная доходность».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако высокий порог вхождения фондовой биржи и связанные с инвестированием риски оправдывает возможная прибыль — ни один другой способ распоряжения накоплениями не способен принести существенной выгоды. Вложения в недвижимость лишь законсервируют деньги, а накопительные счета не покрывают даже уровень инфляции.

Стремление преуспеть на рынке ценных бумаг может обернуться как обогащением, так и банкротством — всё зависит исключительно от навыков человека. Эксперты могут хвастаться ежемесячным приумножением капитала в два раза, но для рядового инвестора и 5% станут настоящим достижением.

Вот только и за них придётся побороться, ведь без профильных знаний и навыков на фондовой бирже делать нечего. Пример тому — прошлогодний ажиотаж вокруг торговли акциями, который кончился для большинства новичков потерей сбережений. Банки и коммерческие организации стали активно продвигать инвестиционные инструменты, пользоваться которыми клиенты не умели.