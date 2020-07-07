Сообщения о том, что количество личных банкротств россиян резко возросло, не следует считать первым и скорым следствием рабочего локаута в апреле-мае этого года. Точнее говоря, это произошло из-за возвращения к активной деятельности судов, которые и признают факт банкротства. Делать из этого далеко идущие выводы было бы преждевременно.

Последствия кризисов сказываются нескоро, особенно в части признания юридических последствий. Любое дело о признании банкротства требует рассмотрения в суде. Количество судов и судей в РФ ограничено. Поэтому нынешний скачок можно считать лишь итогом открытия учреждений юстиции после либо приостановления, либо замедления их работы в апреле-мае. Другой вопрос — насколько беднее станет население России в результате кризиса и как долго будут сказываться его последствия?

Не случайно Минэкономразвития пришлось опровергать данные о резком падении доходов россиян. Следует иметь в виду, что у людей, по крайней мере, у большинства из них, имелись какие-то сбережения на чёрный день и тому подобные случаи. Потому два месяца, снизив своё личное потребление, россияне вполне могли перетерпеть.

Однако проблема персонального выживания и долгосрочной бизнес-стратегии — две разные ситуации. Бизнес не может впадать в замороженное состояние надолго. Два месяца — достаточно сильный шок, чтобы привести к негативным последствиям. Но это «отсроченный эффект», как называется подобный феномен в экономической науке.

Сбой в финансировании, поступлении доходов рано или поздно начинает проявляться. Уменьшение или прекращение выплат арендной платы, например, у владельцев коммерческой недвижимости, затем требует компенсации. То же самое касается практически любого иного бизнеса. В случае, когда выпадающие доходы не покрываются ничем, в том числе кредитами, следует либо банкротство, либо массовое сокращение персонала и резкое сокращение объёмов деятельности. Специалисты отмечают, что основная волна банкротств может пройти в первой половине 2021 года, то есть почти через 12 месяцев после начала кризиса.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И вот в это-то время и наступает период персональных банкротств, когда за крупным и средним бизнесом следуют малые предприниматели, а также люди, которые оказываются без работы в результате разорения своих работодателей. Те, кто взяли кредиты — ипотечные, автомобильные, какие-то ещё, — попадают в ситуацию, когда у них нет возможности расплатиться по ним.

Принятые в период кризиса государством меры по облегчению долговой нагрузки на население чреваты тем, что они могут ударять по кредиторам и вызывать кумулятивный эффект. Спасая того, кто взял кредит в банке, можно нанести ущерб тому, кто ссужает деньги. Недаром правительство не пошло навстречу предложениям по отсрочкам и снижению платы за коммунальные услуги, понимая, что в подобном случае возможно нанести колоссальный ущерб сектору ЖКХ.

Чем дальше будет идти время, тем сильнее станут запутываться узлы финансовых взаимоотношений в среде бизнеса. Цепочка банкротств — как показал кризис 1998 года, равно как и 2008 года, раскручивается постепенно. Один случай неплатежа тянет за собой другой. Так что волна личных банкротств, можно сказать, ещё впереди. Она будет зависеть от того, насколько оперативно и своевременно станут принимать меры власти по расшивке неплатежей, насколько окажется облегчён доступ к кредитам, какую политику планируют проводить в сфере отсрочек платежей как по налогам, так и по взятым ссудам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае, если государство найдёт пути и возможности предотвратить лавинообразное нарастание неплатежей в экономике, тогда нынешнее увеличение числа банкротств застопорится. И может через несколько месяцев прийти в норму. В противном случае, как это было во время Великой депрессии начала 1930-х в США, количество объявлений себя несостоятельными плательщиками может измеряться миллионами. Тогда на восстановление доверия в экономике уйдут долгие годы. Но это негативный сценарий, которого ещё можно избежать.

В любом случае, все усилия сегодня должны быть направлены на поддержание спроса и деловой активности. Бизнес обязан видеть перспективу, равно как и население, потребители. В связи с тем, что заграница в обозримой перспективе остаётся закрытой для россиян, у них имеются лишние деньги, которые они обычно тратили на поездки. Разумеется, это касается далеко не всех, но, тем не менее, наиболее активной и состоятельной части населения. Необходимо уже сегодня предложить альтернативу расходованию этих сбережений, которая помогла бы поддержать на плаву многие виды бизнеса, придала бы экономике России устойчивость, чтобы эти финансы не висели мёртвым грузом, а активно работали. И это только один из путей загрузки бизнеса в настоящих условиях, один их механизмов предотвращения массовых банкротств.