Неразумные траты: как пенсионеры взвинтили цены, по версии Центробанка

В Центробанке вновь заговорили о природе инфляции. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, риски роста цен создают сами россияне, которые вместо того чтобы сберегать, больше тратят, причём тратят кредитные средства. Однако ведущие экономисты не усмотрели в разгоне инфляции вины обычных граждан, напомнив о причине, по которой люди отказываются копить деньги. По мнению экспертов, Центробанк живёт в каком-то другом мире, а чиновникам давно следовало бы более тщательно анализировать данные и определять причинно-следственные связи там, где они есть.

«Пусть даже в кредит»

Инфляционные ожидания действительно меняют поведения людей. В наблюдаемом росте цен есть вина и обычных потребителей. Об этом Эльвира Набиуллина заявила во время выступления в Государственной думе.

Люди начинают по возможности больше тратить, а не сберегать: покупать сейчас, пусть даже в кредит (поэтому мы видим, как растёт потребительский кредит), пока не подорожало ещё больше. И такое изменение модели может создавать серьёзные риски раскручивания инфляционной спирали, — пояснила она.

По словам Набиуллиной, предложение «не поспевает» из-за логистических и других ограничений, а денежный спрос растёт. «Он не выливается в увеличение потребления, просто растут цены», — подчеркнула Набиуллина. В такой ситуации экономику ожидают временные проблемы, полагает глава Банка России. Однако эффект от таких действий может быть и долгосрочным. При росте цен на товары-триггеры, к ним относят продукты, инфляционные ожидания населения «подогреваются», считает Набиуллина.

Эльвира Набиуллина duma.gov.ru

«Другой мир» Набиуллиной

NEWS.ru выяснил, что думают о словах главы ЦБ экономисты. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов называет «неаккуратным» высказывание Набиуллиной о том, что россиянам следует активнее сберегать и меньше тратить.

При всём уважении к профессионализму госпожи Набиуллиной, впечатление такое, что она живёт в другом мире. Уровень жизни россиян сильно отличается. Кое-кто выживает за счёт кредитов, в том числе микрозаймов, — говорит эксперт.

По его словам, доходы граждан растут очень неравномерно, они несколько увеличились по сравнению с прошлым годом (что не удивительно, потому что в 2020 случился жёсткий локдаун), но вместе с тем сократились доходы пенсионеров. По данным Росстата, всего в стране 46 млн пенсионеров, а это каждый третий россиянин.

Размер реальной пенсии в России снижается восемь месяцев подряд. Вместе с тем потребность в лекарствах, в продуктах питания, то есть в определённом количестве калорий, не сокращается. Отсюда и возникают потребительские кредиты. Да, они увеличивают спрос на рынке, да, они влияют на инфляцию, продолжает Смирнов, но винить пожилого человека с пенсией в 12 тысяч рублей (или даже со средней страховой пенсией 17 тысяч рублей) в том, что он, вместо того чтобы положить деньги в банк, тратит их на повседневные нужды, мягко говоря, ошибочно.

Набиуллина права в том, что национальная норма сбережения должна быть больше, продолжает Смирнов. Средства должны идти в инвестиционные проекты, которые создадут новые рабочие места, увеличат налоговые поступления в бюджет, экономика получит новый импульс для развития. Но обвинять россиян в росте цен нельзя, скорее, тут стоит винить недостаточно продуманную экономическую политику, считает эксперт.

Экономист Семён Новопрудский замечает, что темпы роста сбережений в 2021 году действительно сократились. Но цены растут не потому, что от этого кто-то выигрывает, а потому, что дорожает вся цепочка цен в экономике.

Главная причина трат людей, в том числе за счёт кредитных средств, — полная неопределённость относительно конца пандемии и новых причудливых полицейских способов борьбы с ней. Бизнес взвинчивает цены в том числе из-за опасений, что разорится или что его опять закроют или ограничат доступ к товарам и услугам. Введение QR-кодов для отдельных отраслей экономики — это ещё и гарантированные прямые убытки, — поясняет Новопрудский.

В этом смысле рост цен — это реакция на пандемию, которой не видно конца, и связанные с ней ограничения, резюмирует эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тратят, чтобы выжить

Влияние поведения людей на инфляционные процессы в России сейчас минимальное — слишком много вопросов по логистике, росту цен на удобрения, топливо, кризисы производства в некоторых сферах, уверен руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Эти факторы и бьют по кошелькам россиян, выражаясь в виде инфляции, которая к концу года может достичь 10%, причём только по официальной статистике Росстата.

С инфляцией по большей части сейчас борется правительство — через заградительные пошлины, демпферы, прямые запреты на повышение цен, субсидирование, указывает Коган. ЦБ только делает деньги дороже, но на инфляцию, как показали последние несколько месяцев, существенного влияния не оказывает. Напротив, инфляция даже ускоряется — из-за роста стоимости кредитов бизнес вынужден поднимать цены.

А обвинять людей в том, что они разгоняют инфляцию, тратя кредитные деньги — это кощунство. Реальные доходы населения упали до уровней 2009 года при росте цен минимум в два раза, люди кредитуются просто для того, чтобы выжить, — возмущается эксперт.

Научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг напоминает, что ценоповышательный процесс начался по всему миру. Это явилось в том числе результатом избыточной ликвидности последних двух лет, прежде всего в развитых странах. Случился «идеальный шторм»: с одной стороны, в связи с пандемией и локдаунами резко сократилось само предложение, с другой — на ожиданиях дальнейшего роста цен резко увеличился спрос. Это общий тренд. Но для России одно обстоятельство усугубляет ситуацию. По словам Гринберга, несмотря на то что экономика РФ внешне выглядит успешной, она не такая большая, как, например, экономика Германии (если сравнить данные розничного товарооборота, производство товаров широкого потребления и т. п.).

Когда увеличивается денежный спрос в развитых экономиках, то он сначала увеличивает предложение. И только потом, если спрос не перестаёт расти, происходит повышение цен. В России увеличение денежного спроса сразу приводит к росту ценников. Это принципиально важно, — объясняет Гринберг.

При этом эксперт обращает внимание на «низкое антимонопольное давление», ведь не секрет, что отечественный рынок действительно сверхмонополизирован. Во многих городах страны в «центре поля» играют ретейлеры, которые диктуют рынку свои цены. Крупные торговые сети буквально «задушили» мелкое предпринимательство, а вместе с ним и местных поставщиков продуктов. И сегодня на Урал и дальше на восток везут продукты через полстраны, в то время как местные производители испытывают трудности с реализацией своего урожая.

Кроме того, из объяснений ЦБ ускользает важная деталь. Если кредиты действительно так влияют на экономику, то почему же ВВП при этом не растёт? Ведь совокупное влияние дополнительной денежной массы должно разгонять его. То есть получается, что дополнительные кредитные деньги востребованы экономикой, чтобы только поддерживать её на плаву с и без того низкими показателями, почти застывшими на протяжении семи-восьми лет.

И импортозамещение тоже, получается, не помогло. Ведь если люди покупают больше, значит кто-то должен больше зарабатывать. И если бы российских производителей и продавцов было действительно много, то люди повсеместно бы богатели, а они всё глубже залезают в долговую петлю.

Как отмечает Новопрудский, Набиуллина, выступая в Госдуме 15 ноября, практически прямо сказала, что сдерживание инфляции сейчас важнее экономического роста.

Высокая инфляция обесценивает доходы россиян быстрее, чем их мог бы увеличить устойчивый экономический рост, для которого к тому же нет объективных предпосылок, — прокомментировал экономист слова главы ЦБ.

Сама же Эльвира Набиуллина заявила тогда, что рост инфляционных ожиданий, который действительно сильно тревожит ЦБ, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции. По ее словам, именно поэтому было принято решение повысить ключевую ставку до 7,5 %.