Экономика Германии может выстоять только два месяца при карантине, который вызван распространением коронавируса. Такое мнение высказал президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп.
По его словам, более длительная изоляция приведёт к «драматическим последствиям». Каждый месяц ВВП федеративной республики будет падать на три процента,
Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.
Ранее NEWS.ru сообщал, что европейский парламент одобрил предложенные Еврокомиссией меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Голосование по данному вопросу было практически единогласным. Большинство — 683 депутата — проголосовали за выделение рекордного по масштабу пакета инвестиций и антикризисных мер на поддержку европейской экономики. Его размер составит €37 млрд.
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