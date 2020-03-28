https://static.news.ru/photo/b29343b6-708b-11ea-9f7b-fa163e074e61_660.jpg Берлин, Германия Фото: Paul Zinken/ZB/Global Look Press

Экономика Германии может выстоять только два месяца при карантине, который вызван распространением коронавируса. Такое мнение высказал президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп.

По его словам, более длительная изоляция приведёт к «драматическим последствиям». Каждый месяц ВВП федеративной республики будет падать на три процента, заявил Гропп в интервью газете Mitteldeutsche Zeitung.

Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что европейский парламент одобрил предложенные Еврокомиссией меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Голосование по данному вопросу было практически единогласным. Большинство — 683 депутата — проголосовали за выделение рекордного по масштабу пакета инвестиций и антикризисных мер на поддержку европейской экономики. Его размер составит €37 млрд.