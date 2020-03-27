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Объём продаж электроники и бытовой техники в России с 16 по 22 марта в денежном выражении вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средний чек покупки составил 7230 рублей, что на 40% выше прошлогоднего показателя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование крупнейшего оператора фискальных данных — IT-компанию «Платформа ОФД». Агентство отмечает, что в Москве средний чек покупки данных товаров составил 13400 рублей. Это...