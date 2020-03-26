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Лидеры ведущих государств Евросоюза заявили о необходимости сбора средств на поддержку пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики и призвали создать для этого первый в истории механизм общеевропейских займов.

Как передаёт ТАСС, главы государств и председатели правительств девяти стран ЕС направили совместное послание по этому вопросу главе Евросоюза Шарлю Мишелю. В письме отмечается, что новый механизм займов должен привлекать деньги на рынках на равных условиях для всех стран ЕС. Полученные таким образом средства направят на финансирование программ, смягчающих экономический ущерб от пандемии. Письмо подписано политиками из Бельгии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Португалии, Словении и Франции.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Ирландия осталась единственной страной Евросоюза, которая не ввела транспортные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 424 тысяч. 18,9 тысячи человек скончались от инфекции. Лидером по смертности является Италия — там умерли более 6,8 тысячи заболевших.