Лидеры ведущих государств Евросоюза заявили о необходимости сбора средств на поддержку пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики и призвали создать для этого первый в истории механизм общеевропейских займов.
Как
Как ранее сообщал NEWS.ru, Ирландия осталась единственной страной Евросоюза, которая не ввела транспортные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 424 тысяч. 18,9 тысячи человек скончались от инфекции. Лидером по смертности является Италия — там умерли более 6,8 тысячи заболевших.
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