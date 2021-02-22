Немецкая компания отказалась страховать «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/2f90997e-75de-11eb-921a-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Дочернее предприятие немецкой перестраховочной компании Munich Re Syndicate отказалось от услуг по страхованию строительства газопровода «Северный поток — 2». Причиной этого стали опасения введения санкций со стороны США.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на заявление представителя компании, Munich RE не хочет стать объектом экономических ограничений, направленных против предприятий, предоставляющих услуги страхования и технической сертификации для строительства газопровода.

Какие-либо подробности о принятом решении представитель компании не сообщила.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна», вопреки наложенным на неё санкциям, приступила к работе на недостроенном участке.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что оказание подпадающих под санкции США страховых услуг при строительстве «Северного потока — 2» прекратила швейцарская компания Zurich Insurance Group.