Немецкая компания отказалась страховать «Северный поток — 2»

Дочернее предприятие немецкой перестраховочной компании Munich Re Syndicate отказалось от услуг по страхованию строительства газопровода «Северный поток — 2». Причиной этого стали опасения введения санкций со стороны США.
По данным агентства Reuters, которое
Какие-либо подробности о принятом решении представитель компании не сообщила.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.
Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна», вопреки наложенным на неё санкциям, приступила к работе на недостроенном участке.
Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что оказание подпадающих под санкции США страховых услуг при строительстве «Северного потока — 2» прекратила швейцарская компания Zurich Insurance Group.