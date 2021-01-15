Швейцарская компания отказалась страховать «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/e8599ea8-5818-11eb-8d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Швейцарская компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций со стороны Соединённых Штатов.

По данным агентства Bloomberg, компания боится попасть под новые санкции Соединённых Штатов, направленные против предприятий, которые предоставляют услуги страхования и технической сертификации для строительства газопровода.

В Zurich Insurance Group РИА Новости сообщили , что в компании действует всеобъемлющая система нормативно-правового соответствия и она стремится полностью соблюдать все применимые правила санкций.

Ранее норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась от сертификации «Северного потока — 2» из-за угрозы американских санкций. Инспекция газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого ещё не началось и запланировано на середину января 2021 года. Датское энергетическое агентство заявило, что сертификацией может заниматься любая третья сторона, способная выпустить законный сертификат соответствия.

Проект «Северный поток — 2» должен связать Россию и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2», однако Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт, писал NEWS.ru.