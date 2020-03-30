https://static.news.ru/photo/7db2f144-7277-11ea-b0a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Северной Америке из-за снижения спроса на сырьё закрылся первый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По оценкам специалистов, завод может простоять от двух до шести месяцев.

Предприятие находится в канадской провинции Ньюфаундленд. Мощность НПЗ в нормальном режиме составляет 130 тысяч баррелей в сутки. Оттуда топливо отправляется на восточные рынки Канады и восточное побережье США.

Другие заводы пока не сообщали о прекращении работы, но уже начали снижать мощности.

Как ранее писал NEWS.ru, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9%. В последний раз её цена опускалась ниже $23 за баррель в ноябре 2002 года.