Нефтяному эмбарго — больше года: что оно сделало с рублем и не только

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В декабре 2022 года западные страны ввели эмбарго на морские поставки нефти из России, а также — потолок цен. Еще через два месяца те же самые санкции заработали против российских нефтепродуктов. Спустя в среднем год после введения этих мер NEWS.ru рассказывает, что нефтяные ограничения отняли у России и других стран.

Что такое нефтяное эмбарго

5 декабря 2022-го Евросоюз с небольшими исключениями ввел эмбарго на морской импорт нефти из России. А морские поставки — это две трети всех российских поставок нефти в Европу. Ещё треть поступала по нефтепроводу «Дружба» в Германию, Венгрию, Чехию, Польшу и Словакию. Но год назад Германия отказалась и от нефти по «Дружбе», а вскоре после этого Россия прекратила поставки в Польшу, сославшись на неуплату. То есть два крупнейших заказчика перестали покупать и трубопроводную нефть. При этом временные проблемы с нефтепроводом возникали и у других европейских стран.

До введения эмбарго об отказе от российской нефти заявили США (еще в марте 2022-го), а накануне 5 декабря о поэтапной «отмене» черного золота из РФ договорились страны «Большой семерки» (G7), в которую в том числе входят Великобритания (запретила импорт нефти из РФ с 31 декабря 2022-го), Канада, Австралия и Япония.

Что такое потолок цен

Кроме того, с 5 декабря 2022 года Евросоюз, а также страны G7 согласовали ценовой потолок для российской нефти — $60 за баррель. Механизм прост — если российская нефть поставляется даже в третьи страны по более высокой цене, компании Евросоюза и государств G7 не имеют права страховать такие поставки, а также обслуживать их технически и финансово.

При этом на конец 2022 года около 50% российской нефти, вывозимой из портов страны, перевозилось танкерами греческих судовладельцев (Греция входит в ЕС). А 90% судов в мире страховалось членами лондонской ассоциации «Международная группа клубов взаимного страхования».

Также до введения санкций Евросоюз, США и Великобритания ввозили две трети объемов российской нефти и нефтепродуктов, продаваемых на международном рынке. Таким образом, введение потолка стало действенной мерой. Еще за несколько дней до 5 декабря 2022 года стало известно, что даже Китай начал отказываться от российских поставок, не застрахованных на Западе.

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Какие потолки и эмбарго ввели на нефтепродукты

Через два месяца после описанных выше мер, 5 февраля 2023 года, вступило в силу решение Евросоюза и G7 и об эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России.

Кроме того, как и в случае с нефтью, для нефтепродуктов ввели ценовые потолки. Для того топлива, которое торгуется с премией к нефти (бензин и дизтопливо), потолок цен установили на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (мазут) — на уровне $45.

Цель всех описанных выше санкций — сократить доходы России, чтобы лишить ее хотя бы части средств для ведения боевых действий на Украине.

Как от эмбарго и ценовых потолков пострадала Россия

Полных данных об объемах экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пока нет. Тем не менее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева считает, что цель нефтяного эмбарго (в отношении России) не была достигнута. Кокорева приводит NEWS.ru статистику от вице-премьера РФ Александра Новака. Если верить ему, добыча нефти и газового конденсата в России в 2023 году сократилась лишь на 1%, до 530 млн тонн, и даже это снижение вызвано исполнением соглашения в рамках сделки ОПЕК+, а переработка нефти, напротив, возросла на 1,1%, до 274,9 млн тонн.

«Удалось нарастить поставки нефти в Китай и Индию, а также в ряд других стран Юго-Восточной Азии», — говорит Кокорева. Так, экспорт нефти в Китай в 2023 году составил около 100 млн тонн (в 2022 году — 89 млн тонн), в Индию — около 70 млн тонн (в 2022 года — 41 млн тонн). «Диверсификация рынков, высокий спрос и увеличение дисконта Urals по отношению к Brent позволили не только сохранить показатели, но и улучшить их», — резюмирует эксперт.

Однако напомним: увеличение поставок в Азию было продиктовано почти полным отказом от нефти из России со стороны западных стран. Кроме того, Китай и Индия покупали черное золото со скидками до 30%. В итоге, даже несмотря на рост поставок в Азию, Россия недополучает миллиарды долларов и евро, объясняет NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Согласно данным Минфина РФ, по итогам 2023 года федеральная казна получила от нефти и газа 8,822 трлн рублей, и это на 24% меньше, чем годом ранее», — аргументирует он. О том же свидетельствуют данные Международного энергетического агентства и независимого Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), говорит аналитик.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров парирует: падение доходов нефтегазового сектора на четверть можно связать с высокой базой 2022 года (тогда сильно нарастили закупки ресурсов из России не только азиатские, но и западные страны — впрок, перед введением эмбарго). В то же время даже Минфин признает, что свою роль в падении нефтегазовых доходов сыграло и снижение котировок российской нефти Urals в начале 2023 года и в целом сокращение экспорта газа из России.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в числе «потерь» России от эмбарго называет ослабление рубля (почти на 30% за год, в какие-то моменты падение было сильнее), огромные затраты компаний на переориентирование потоков и создание новых логистических цепочек. Также наша страна разорвала экономические отношения, которые строились десятилетиями, говорит аналитик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как от эмбарго и ценовых потолков пострадали другие страны

Европа в полной мере ощутила на себе последствия нефтяного эмбарго, считает Федор Сидоров. По его словам, барьеры на пути российской нефти и газа, которые ЕС сам же и выстроил, лишь усугубили энергетический кризис. «Не успев толком восстановиться после пандемии COVID-19, европейская промышленность получила резкий ценовой удар от взлетевших котировок на уголь, нефть и газ. А также столкнулась с дефицитом этих ресурсов», — говорит Сидоров. К концу 2023 года острая фаза кризиса прошла, но до полного разрешения проблем еще далеко, добавляет он.

Анна Кокорева напоминает, что Европа постепенно снижает долю России в поставках энергоносителей и увеличивает закупки в других странах. «В первом полугодии 2023 года основным поставщиком нефти в ЕС стали США, однако за американскую нефть пришлось платить больше», — замечает она.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ноябре 2023 года заявил, что в целом потери Евросоюза от действия антироссийских санкций составили порядка $1,5 трлн, и больше всего потерь — именно в сфере энергетики, добавляет руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

В то же время аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин не считает, что Европа сильно пострадала от введенного нефтяного эмбарго и других санкций против РФ. «Попытки через отключение от российского газа заморозить Европу зимой 2023 года ни к чему не привели. Страны Евросоюза быстро переориентировали местных потребителей с трубопроводного газа из РФ на сжиженный природный газ (СПГ)», — говорит собеседник NEWS.ru.

Зимой 2024 года ситуация здесь также спокойная: котировки газа в январе этого года ($310 за тыс. кубометров) почти на 50% ниже, чем год назад. Избыток СПГ в мире на дает расти ценам на этот энергоноситель, объясняет Потавин. С нефтью в ЕС, по его словам, схожая ситуация. Российские углеводороды его страны-участницы успешно заменяют сырьем из Норвегии и из стран Ближнего Востока. Так, Саудовская Аравия увеличила объемы поставок нефти по морю в Евросоюз за последние полтора года более чем вдвое, заключает аналитик.

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