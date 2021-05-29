Грядёт передел сфер влияния: эксперт высказался о торговле нефтью с США

https://static.news.ru/photo/153de51e-c083-11eb-96a5-96000091f725_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Минэнерго США опубликовало данные, согласно которым в марте 2021 года Россия экспортировала в США рекордный за последние 12 лет объём нефти. Главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук, почётный нефтяник РФ Владимир Шустер в беседе с NEWS.ru рассказал, что не видит в этом факте ничего необычного, несмотря на сложные отношения между двумя странами. По словам учёного, «это просто бизнес». Однако впереди грядёт передел сфер влияния. Все страны должны быть к этому готовы.

Американцы любят говорить: это только бизнес. Во-первых, сейчас резко сократилась добыча сланцевых нефти и газа, во-вторых они пытаются откликнуться на декарбонизацию — на решение ЕС о снижении выбросов CO2 в атмосферу, — отметил эксперт.

На рынке энергоресурсов грядёт изменение баланса продаж и передел сфер влияния. России придётся отреагировать на эти события, так как решения международных банков по финансированию тех или иных проектов будут связаны с экологическим фактором. По мнению доктора наук, ожидается резкое обострение конкуренции за рынки сбыта, и Москве придётся «в это ввязываться». Шустер напомнил, что ближневосточная нефть дешевле российской, поэтому задачей РФ на ближайшие годы станет удержание цены углеводородов на неизменном уровне, а в идеале — её снижение.

Американцы практичны, они учитывают экономические перспективы, вот и покупают у нас. Когда нам было выгодно, мы покупали газ у Туркмении, чтобы продавать Украине. В каждый момент вычисляется ситуация экономическая, и [участники рынка] с наименьшими рисками и затратами пытаются решить экономические вопросы, — подчеркнул нефтяник.

Шустер допустил, что на принятие связанных с поставками нефти вопросов может влиять президент США Джо Байден, но добавил, что если американским банкам и компаниям та или иная сделка покажется невыгодной, то они проигнорируют мнение главы государства. В России политический фактор играет чуть более важную роль, однако экономические интересы также расцениваются в числе приоритетных. В этой связи легко объяснить и первую в истории поставку нефти из Ирана в Штаты.

Нефть — это кровь промышленности, когда нужно этой кровью наполнять сосуды, многие вещи забываются, — охарактеризовал отношение Вашингтона эксперт.

Шустер напомнил о проекте строительства трубопровода «Северный поток — 2», отношение к которому в США, судя по риторике Байдена, недавно смягчилось. Эксперт объяснил это давлением на Вашингтон европейских стран, которые нуждаются в российском газе.

Байден сначала протестовал, а сейчас он готов [смириться с прокладкой трубопровода]. Это игра идёт политическая, в ближайшее время американские сланцевая нефть и сжиженный газ не смогут конкурировать с российскими нефтью и газом, поэтому на него [Байдена] давят и [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, и французы, все, кто пользуется нашим газом. Поэтому он вынужден на это реагировать как опытный политик — с одной стороны он пытается нам «кивнуть», а с другой вводит новые санкции, — заключил Шустер.

Ранее стало известно, что иранские власти занимаются подготовкой к быстрому повышению уровня нефтедобычи на случай достижения договорённости по ядерной сделке и отмены санкций Соединённых Штатов.