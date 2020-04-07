Нефти предрекли стоимость $35 за баррель на фоне обещаний сократить добычу

https://static.news.ru/photo/ebccc65e-78a9-11ea-9eab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти растёт на последних новостях относительно перспектив сокращения добычи ведущими странами. Во-первых, Россия выразила намерение снизить объёмы добычи на 1 млн баррелей в сутки. Во-вторых, Норвегия, которая не участвовала в процессе соблюдения квот с 2002 года, заявила, что присоединится к другим участникам рынка, снижающим темпы производства, рассказал NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Также котировки положительно отреагировали на слова американского президента Дональда Трампа. Политик заявил, что США могут рассмотреть возможность сокращения добычи нефти, если на это пойдут главные игроки отрасли. В ближайшей перспективе цены могут подняться до $35 за «бочку», если оптимистичные сообщения продолжат поступать.

Однако закрепление стоимости на сравнительно высоком уровне будет зависеть от конкретных решений в рамках ОПЕК+ (совещание состоится 9 апреля), а также от заявлений министров энергетики G20 (онлайн-встреча состоится 10 апреля).

Ранее NEWS.ru писал, что открытие торгов Московской биржи ознаменовалось падением курса доллара. Американская валюта снизилась по отношению к рублю на 0,68% — до 75,51 рубля. Евро упал на 0,27% — до отметки 81,83 рубля. Уже к 10:06 мск доллар упал до 75,43 рубля, а евро потерял ещё 0,23%.