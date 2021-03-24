Нефть резко выросла в цене

https://static.news.ru/photo/2ff7114e-8ccd-11eb-85bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фьчерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае 2021 года подорожали более чем на 5%.

Баррель топлива на лондонской бирже ICE оценивается в $64.5. Цена на нефть марки WTI также поднялась до $60.84 за баррель.

Одной из основных причин резкого роста цен на топливо могла стать блокировка движения кораблей по Суэцкому каналу.

Ранее советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов заявил, что факторами ослабления рубля к доллару и евро стали санкционные риски и высокий уровень неопределённости на валютных рынках.

24 марта Контейнеровоз MV Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров заблокировал судоходство по Суэцкому каналу. Это произошло после того, как корабль сбился с курса из-за сильного порыва ветра и сел на мель.

Из-за инцидента сотни других судов не смогли продолжить свой путь, оказавшись «в ловушке». На их борту находятся миллионы баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Буксиры несколько раз пытались снять контейнеровоз с мели, но безуспешно. На место ЧП отправили землекопов, писал NEWS.ru.