Нефть марки Brent подешевела до $61,14

https://static.news.ru/photo/65f68ae2-8d7f-11eb-b566-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/GOVuz

Цены на майские фьючерсы нефти марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE упали на 5,08% — до $61,14 за баррель, свидетельствует статистика площадки на 18:04 мск 25 марта. К 18:08 мск стоимость слегка замедлила падение и удерживалась на отметке $61,37 за «бочку», что на 4,72% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на эталонную смесь WTI с поставками в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) утром 25 марта оценивались в $60,18 за баррель, что на $1 (1,63%) ниже показателей на прошлой сессии. 24 марта их стоимость прибавила на $3,42 (5,9%) — до $61,18 за баррель.

США в 2020 году нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов до максимальных с 2011 года значений. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%, объёмы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. РФ по итогам 2020 года обошла Саудовскую Аравию и стала вторым по величине экспортёром нефти и нефтепродуктов в США. Доля России в среднесуточном импорте достигла рекордных почти 7%. В 2019 году данный показатель составлял 5,7%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что две крупнейшие нефтяные компании США ExxonMobil и Chevron обсуждали возможность слияния. Такой союз может породить вторую в мире по размеру корпорацию в нефтяной отрасли. Впрочем, даже появление такого «монстра» не поможет Соединённым Штатам укрепить свои позиции на мировом рынке, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.