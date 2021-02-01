Игра по-крупному: чем грозит возможный союз нефтяных гигантов США  

Две крупнейшие нефтяные компании США ExxonMobil и Chevron обсуждали возможность слияния на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщают западные СМИ. Такой союз может породить вторую в мире по размеру корпорацию в нефтяной отрасли. Впрочем, даже появление такого «монстра» не поможет Соединённым Штатам укрепить свои позиции на мировом рынке, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Как американцы будут конкурировать с Россией, и что будет с ценами на нефть, в материале портала.

Переговоры о возможном объединении двух компаний вели гендиректор Chevron Майкл Уирт и глава ExxonMobil Даррен Вудс, сообщила газета The Wall Sreet Journal со ссылкой на свои источники. Обсуждение состоялось в прошлом году, оно было предварительным и больше не ведётся. Впрочем, переговоры могут возобновиться в будущем, сообщает издание.

На такой шаг компании пошли не от хорошей жизни. Причина внезапного интереса к объединению — резкое снижение спроса на углеводороды на мировом рынке и последовавшее за ним падение мировых цен на нефть. Данная ситуация вызвала финансовые осложнения у обеих компаний, указывает WSJ. Руководство Exxon Mobil и Chevron полагало, что слияние помогло бы им добиться значительного сокращения затрат и повышения операционной эффективности.

На нефтяном рынке наступили трудные времена, поэтому идея слияния и поглощения вполне актуальна для всех компаний, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он обращает внимание на снижение темпов роста в данной отрасли, снижение рентабельности, а также уход части инвесторов.

Объединение двух компаний могло бы снизить некоторые издержки, прежде всего управленческие, но не думаю, что экономия будет очень большая. Есть сомнения, что переговоры касались полного слияния двух компаний. Скорее, можно предположить, что речь шла об обмене отдельными активами друг с другом. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Эксперт сомневается, что слияние столь крупных компаний, как ExxonMobil и Chevron, вообще возможно. По его мнению, эту идею не поддержат американские власти и антимонопольный регулятор США. Дело в том, что создание столь мощной доминирующей компании не в интересах самой отрасли.

Alexander Pohl/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что экономия на управленческих расходах, даже если она составит $1 млрд, для компаний такого масштаба ничего не решает. Скорее, дело касалось работы с имеющимися у компаний месторождениями. Также объединение даёт возможность работать с большими финансовыми ресурсами, пояснил эксперт.

Полагаю, что переговоры носили антикризисный характер. Речь шла не столько о развитии будущей компании, сколько о выживании — это переговоры от безысходности. Но, как только цены на нефть вернулись к уровню $50 за баррель американской марки WTI, задача перестала быть актуальной. Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития директор Фонда энергетического развития

Цель обсуждаемого объединения, скорее всего, заключалась не только в возможном сокращении управленческих расходов, но и объединении технологической платформы, полагает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Он отмечает, что на прошлой неделе компания Chevron сообщила о результатах деятельности за четвертый квартал, и её убытки составили $11 млн.

Расклад прежний

ExxonMobil и Chevron — две крупнейшие нефтяные компании США. Рыночная стоимость первой составляет $190 млрд, второй — $164 морд. В случае объединения двух гигантов, появилась бы вторая по величине нефтяная компания мира. Больше только государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Несмотря на такие размеры, появление нового нефтяного гиганта мало что изменило бы на мировом рынке нефти, полагают эксперты.

Не думаю, что это могло бы усилить позиции США на нефтяном рынке. Они определяются не организационной структурой отрасли, а тем, сколько добывается нефти и по какой цене она поставляется на экспорт. На конкуренцию на мировом рынке это также не повлияет. Конкуренция идёт между странами, между сортами нефти, сложившимися логистическими цепочками, между трейдерами, но не между добывающими компаниями напрямую, — пояснил Алексей Белогорьев.

Мировой рынок невозможно контролировать одной компанией, даже очень большой, соглашается Сергей Пикин. Практика показывает, что лишь когда все страны ОПЕК объединяются, плюс зовут другие страны-экспортёры, только тогда возможен какой-то контроль, отмечает эксперт.

Тем не менее, есть рынки, где американские нефтяные компании конкурируют с российскими. Самый большой их них — Китай, напоминает Олег Каленов.

КНР выступает крупнейшим импортёром нефти в мире, на его долю приходится более 13% общемирового потребления. Экономика Китая восстанавливается приличными темпами, а значит, и спрос на нефть там будет только расти. При этом одним из основных конкурентов России за китайский рынок, помимо Саудовской Аравии, являются как раз США. Однако, покупка российской нефти обойдётся Китаю всё-таки дешевле. Олег Каленов доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова

Американское лобби

Добыча нефти в Соединённых Штатах в ноябре составила 11,12 млн баррелей в сутки, сообщило Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA). Она смогла увеличиться с минимального уровня мая (10 млн), но всё еще далека от максимальных показателей перед пандемией COVID-19 (12,86 млн).

Объединение ExxonMobil и Chevron не ускорит восстановление добычи американскими производителями, полагает Сергей Пикин. По его словам, этот процесс зависит от динамики цен на рынке.

Гораздо интереснее было бы, если бы происходила консолидация всех небольших разрозненных компаний сланцевого сектора. Это бы изменило их устойчивость и их возможности. Это бы влияло на уровень добычи, — пояснил специалист.

Напомним, в прошлом году на фоне потерь от пандемии в США началась консолидация нефтяной отрасли. Только за одну неделю октября было объявлено сразу о двух крупных сделках на общую сумму $17 млрд. Компания Pioneer Natural Resources заключила соглашение о покупке конкурента Parsley Energy. Добыча новой компании составит 558 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Одновременно одна из крупнейших нефтегазовых компаний США ConocoPhillips достигла соглашения о приобретении Concho Resources. Общая стоимость объединённой компании составит порядка $60 млрд, она станет крупнейшей независимой нефтегазовой компанией в США, которая будет добывать более 1,5 млн баррелей в сутки.

Josh Edelson /ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слияние ExxonMobil и Chevron также не усилят возможности лоббирования интересов нефтегазовой отрасли, считает Алексей Белогорьев. Он отмечает, что обе компании уже имеют большое значение в экономике и политике США.

Не думаю, что их объединение усилит общий вес. Скорее наоборот, это ослабит позиции для лоббирования. Когда одна компания выступает с какой-то инициативой, можно сказать, что она лоббирует только свои интересы, но если их две — это уже представительство отрасли, — пояснил специалист.

Лоббирование интересов нефтяников стало особенно актуальным с приходом в Белый дом нового президента Джо Байдена. Как писал NEWS.ru, его политика может стать главной угрозой для нефтедобычи Соединённых Штатов. Новый президент США уже подписал пакет документов, среди которых оказался и временный запрет на сдачу в аренду федеральных земель для производства нефти. Учитывая, что на федеральных землях добывается около 25% всей нефти в США, возможные потери в производстве нефти могут исчисляться миллионами баррелей в сутки.