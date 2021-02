Игра по-крупному: чем грозит возможный союз нефтяных гигантов США  

Переговоры о возможном объединении двух компаний вели гендиректор Chevron Майкл Уирт и глава ExxonMobil Даррен Вудс, сообщила газета The Wall Sreet Journal со ссылкой на свои источники. Обсуждение состоялось в прошлом году, оно было предварительным и больше не ведётся. Впрочем, переговоры могут возобновиться в будущем, сообщает издание.

На такой шаг компании пошли не от хорошей жизни. Причина внезапного интереса к объединению — резкое снижение спроса на углеводороды на мировом рынке и последовавшее за ним падение мировых цен на нефть. Данная ситуация вызвала финансовые осложнения у обеих компаний, указывает WSJ. Руководство Exxon Mobil и Chevron полагало, что слияние помогло бы им добиться значительного сокращения затрат и повышения операционной эффективности.

На нефтяном рынке наступили трудные времена, поэтому идея слияния и поглощения вполне актуальна для всех компаний, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он обращает внимание на снижение темпов роста в данной отрасли, снижение рентабельности, а также уход части инвесторов.

Эксперт сомневается, что слияние столь крупных компаний, как ExxonMobil и Chevron, вообще возможно. По его мнению, эту идею не поддержат американские власти и антимонопольный регулятор США. Дело в том, что создание столь мощной доминирующей компании не в интересах самой отрасли.

Alexander Pohl/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press