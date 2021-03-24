США вышли на рекордный импорт по нефти и нефтепродуктам из РФ

https://static.news.ru/photo/a5cb1498-8d08-11eb-b5fa-96000091f725_660.jpg Фото: Tu Yifan/XinHua/Global Look Press

США в 2020 году нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов до максимальных с 2011 года значений. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%, объёмы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки.

Это следует из данных управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Россия по итогам 2020 года обошла Саудовскую Аравию и стала вторым по величине экспортёром нефти и нефтепродуктов в США. Доля России в среднесуточном импорте достигла рекордных почти 7%. В 2019 году данный показатель составлял 5,7%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что две крупнейшие нефтяные компании США ExxonMobil и Chevron обсуждали возможность слияния. Такой союз может породить вторую в мире по размеру корпорацию в нефтяной отрасли. Впрочем, даже появление такого «монстра» не поможет Соединённым Штатам укрепить свои позиции на мировом рынке, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.