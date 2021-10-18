Нефть марки Brent подорожала до $86 за баррель

На биржах зафиксирован значительный рост цен на нефть. Впервые за последние три года стоимость североморской смеси марки Brent превысила отметку в $86 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.
Как сообщается, стоимость североморской смеси марки Brent
Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что в ближайшем будущем нефть может подорожать до $100 за баррель, чему могут способствовать холодная зима и физический дефицит газа. Однако подобная ситуация вряд ли сохранится надолго, а спрос на нефть вряд ли будет расти так быстро, как до пандемии, в том числе из-за падения спроса на авиаперевозки и частичного перехода компаний на удалённую работу.