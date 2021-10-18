Нефть марки Brent подорожала до $86 за баррель

На биржах зафиксирован значительный рост цен на нефть. Впервые за последние три года стоимость североморской смеси марки Brent превысила отметку в $86 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

Как сообщается, стоимость североморской смеси марки Brent поднялась выше отметки в $86 за баррель впервые с 4 октября 2018 года, однако к 07:06 мск стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на её поставки снизилась до $85,77. Ноябрьские фьючерсы на техасскую нефть марки WTI дорожали на 1,46%, до $83,49 за баррель, декабрьские — на 1,42%, до $82,89 за баррель.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что в ближайшем будущем нефть может подорожать до $100 за баррель, чему могут способствовать холодная зима и физический дефицит газа. Однако подобная ситуация вряд ли сохранится надолго, а спрос на нефть вряд ли будет расти так быстро, как до пандемии, в том числе из-за падения спроса на авиаперевозки и частичного перехода компаний на удалённую работу.