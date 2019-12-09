https://static.news.ru/photo/f2cf3d1a-cc60-11e9-b76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent подешевела на $0,27 и составила $64,12 по итогам предыдущей сессии из-за решения стран ОПЕК+ ограничить добычу сырья.

Фьючерс на нефть WTI на январь подешевел до $58,87 за баррель — на $0,33.

ОПЕК+ обнародовала новые квоты по сокращению нефтедобычи. Согласно им, с 1 января 2020 года государства — участники сделки ОПЕК+ дополнительно сократят суточную добычу нефти на 503 тысячи баррелей. Эта информация следует из официального коммюнике, опубликованного картелем. Обязательства стран ОПЕК+ по снижению добычи вырастут на 372 тысячи баррелей в сутки, не ОПЕК+ — на 131 тысячу баррелей.

Как ранее писал NEWS.ru, Казахстан подтвердил уменьшение добычи нефти с 1,86 млн до 1,84 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Дополнительное сокращение составит 17 тыс. баррелей в сутки.