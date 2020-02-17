https://static.news.ru/photo/e35d7d3a-42f6-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Danita Delimont/Global Look Press

Чёрное золото в начале новой сессии показывает снижение стоимости. Так, апрельские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упали в цене на $0,13, до $57,17 за баррель.

По сравнению с ценой на пятницу, которая на закрытии торгов составляла $57,32 за баррель, Brent потеряла 0,23%. Мартовские фьючерсы нефти ещё одной эталонной марки WTI на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снизились до $52,04 за баррель. Однако по итогам сессии их стоимость увеличилась на $0,63 (на 1,23%), завершив день на отметке $52,05 за баррель, передаёт «Интерфакс».

За минувшую неделю цены на Brent выросли на 5%. Скорость повышения стала максимальной с сентября 2019 года. Это произошло из-за распространения коронавируса и его последствий для экономики Китая. Аналитики заявили, что они «могут оказаться не столь существенными, как ожидалось».

В свою очередь эксперты из Goldman Sachs Group Inc снизили свой прогноз на рост спроса на чёрное золото в 2020 году почти вдвое, а на первый квартал на 16%. Они пояснили, что на прошлой неделе на рынках возник «осторожный оптимизм» из-за замедления распространения коронавируса. Но этого не хватило, чтобы нефть восстановила все свои утраченные позиции, пояснил в свою очередь основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Как писал NEWS.ru, страны ОПЕК+ в январе перевыполнили новые условия сделки. Сокращение добычи нефти в январе в рамках Венского соглашения составило 2,05 млн баррелей в сутки вместо запланированных 1,7 млн.