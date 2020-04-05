Нефть Brent подешевела на 9,5%

https://static.news.ru/photo/717b2344-778e-11ea-947d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Июньские фьючерсы нефтяной смеси марки Brent торгуются на лондонской бирже ICE по $31,16 за баррель, что на 9,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Техасская светлая нефть WTI с поставкой в мае 2020 года также потеряла в цене 9,5%, она продаётся по $25,88 за баррель.

Как писал NEWS.ru ранее, стоимость нефти марки Brent в пятницу, 3 апреля, вырастала более чем на 15%. Нефть стоила $34,46 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали до $27,82 за баррель — почти на 10%.