Недешёвая рабочая сила: мигранты и конкуренция на рынке труда

В России растут зарплаты в секторах, которые традиционно наполнялись дешёвой рабочей силой. Аналитики рынка труда сообщают, что в целом ряде сфер не хватает рабочих рук трудовых мигрантов, поэтому работодатели стали повышать зарплаты разнорабочим, низкоквалифицированным строителям, уборщикам, обслуживающему персоналу. Восполнят ли россияне потребность в трудовых ресурсах и какие стратегии помогут насытить рынок низкоквалифицированного труда.

Редкие люди труда

Идеология праздного класса, которую в своё время прекрасно описал американский экономист Торстейн Веблен, постепенно распространилась почти на все слои общества западного типа. Россия во многих аспектах тоже относится к этому типу. В частности, в своём отношении к труду. Задача «освобождения труда», провозглашённая социалистами более ста лет назад, переродилась в освобождение от труда. В соответствии с поговоркой «Ты меня, работа, не бойся, я тебя не трону». Но это не лень, а изменение культуры. Вдобавок ко всему современные средства тиражирования информации рекламируют образцы красивой жизни, которая стала целью большинства. И она никоим образом не ассоциируется с тяжёлым трудом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но сама потребность общества в таком труде никуда не делась. Просто низкоквалифицированную и подчас грязную работу отдали на откуп выходцам из стран, где всё ещё существует традиционное отношение к труду и огромные людские массы, которые не могут заработать иначе. На первых порах схема, при которой мигранты восполняют потребности в трудовых ресурсах, казалась удачной, поскольку устраивала многих. И даже проблемы, возникающие из-за частных случаев столкновения культур, казалось, можно преодолеть. Но сегодня положение изменилось принципиально.

И дело не в пандемии, как может показаться. Действительно, ограничения привели к оттоку трудовых мигрантов, но именно эта ситуация поможет правильно оценить, к чему надо быть готовыми, когда они по системным причинам уже не будут подходить на звание дешёвой рабочей силы. Когда люди труда станут настоящей редкостью.

Улетели, но обещали вернуться

Число мигрантов в России за год снизилось почти вдвое — до 6 миллионов человек. Согласно исследованию рекрутинговых агентств, не хватает работников не только в строительстве, но и в транспортных компаниях, ретейле, общепите, доставке, в сфере домашнего персонала. Конкурс на одно место в этих сферах снизился в 2-2,5 раза — до одного-двух человек на место. В связи с этим работодатели улучшили предложения по зарплатам. Так, поварам, например, сейчас предлагают оплату выше на 20%, официантам — на 14%. В других специальностях похожая картина.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пиар-менеджер и руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что рынок труда мигрантов не восстановился после первой волны пандемии и восстанавливается очень медленно.

Граждан Таджикистана осталось на том же уровне, рост граждан от Узбекистана в первом полугодии всего 10% от прежних показателей, а Кыргызстан упал на 5%. Динамика почти нулевая, мигранты не возвращаются. Но оттока в этом году нет серьёзного, просто он был настолько массовым, что рынок до сих пор не восстановился, — сказал Джабаров.

Эксперт отметил, что россияне не спешат занять освободившиеся места. На рынке труда в целом снижается конкуренция, люди гораздо меньше борются за вакансии, чем до пандемии. А на низкоквалифицированную работу россияне в принципе не идут.

Работодатели осторожно, но поднимают зарплатные предложения, чтобы привлечь россиян. Но их просто нет столько физически, чтоб заменить мигрантов. Мы не видим, что какие-то россияне долго очень находятся на рынке труда и принципиально не идут на эти позиции, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что многие места как будто зарезервированы для мигрантов, в том смысле, что на них россияне не претендуют и не конкурируют за них.

Рабочая сила слабых

Эксперт по рынку труда отметил, что россиянам есть из чего выбирать, они могут получить престижную, высокооплачиваемую работу, которая соответствует их квалификации. Тем более что нет никаких надежд на прирост трудоспособного населения в сферы с высокой квалификацией.

Однако в перспективе сферы и с дешёвой рабочей силой начнут испытывать дефицит. Этому способствуют разные причины — демографические и культурные изменения, повышение уровня жизни в странах, которые традиционно были поставщиками трудовых мигрантов. По мере востребованности мигрантов их труд будет расти в цене и в конечном счёте они заработают достаточно денег, чтобы выбраться из нищеты самим и помочь своим странам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Хорошим примером является Китай, который, хоть и не поставлял в больших количествах трудовых мигрантов, но привлекал производство на свою территорию именно благодаря дешёвой рабочей силе, которая давно уже стала дорогой.

Относительно богатым странам можно, конечно, надеяться на то, что бедные и неразвитые соседи будут ещё достаточно долго иметь избыток населения, но нищета и отсталость не способствуют сохранению трудовой культуры. Даже согласные на низкие зарплаты люди должны уметь работать и хотеть это делать. Но наблюдается размывание традиционного отношения к труду, что неминуемо вызовет серьёзный кризис в структуре использования трудовых ресурсов. К чему надо быть готовыми.