Аналитики объяснили новый рост цен на нефть И рассказали, что будет, если G7 попробует удешевить российское топливо

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Котировки европейской нефти Brent вчера опускались до рекордных с начала апреля $99 за баррель. За день до этого финансисты-международники из Citigroup допустили, что к концу года мировая рецессия и снижение спроса на черное золото обрушат его до $65, а к концу 2023-го — до $45. Однако к вечеру четверга Brent рванула до $105,5. Объясняем, почему так вышло, как это повлияло на экономику России и что будет, если «Большая семерка» (G7) все-таки введет для нашей нефти порог цен.

Нефть упала из-за спекуляций

На этой неделе дешевела не только нефть. Позиции сдавали медь, никель, алюминий, золото, хлопок и другие сырьевые товары, перечисляет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

К спецоперации на Украине сейчас добавились газовый кризис в Европе и угрозы новых ограничений из-за коронавируса. На этом фоне прогнозы по потреблению сырья и нефти снижаются, что и ведет к коррекции их стоимости, — объясняет Потавин.

Также аналитики все чаще говорят о возможной рецессии (спаде) в мировой экономике. А при таком сценарии спрос на нефть снизится вместе с ее ценой. И рынки в среду снизили цены, потому что готовились к этому заранее, говорит руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. Еще один фактор — ожидание повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС, американским Центробанком). Ведь часто чем больше ставка, тем дороже доллар и дешевле нефть.

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Впрочем, локальное снижение цен в среду было «спекулятивным, необоснованным движением», считает Мельников. Да, рецессия возможна, но рынок нефти (спрос на нее) остается сильным.

Потавин тоже пока не ждет снижения Brent ощутимо ниже $100. Ведь Россия, Ливия и Эквадор уже сократили свои объемы на рынке, говорит он. А чем меньше нефти, тем дороже она стоит.

Как котировки нефти влияют на рубль и бюджет

Чем меньше долларовых доходов у России от продажи нефти, тем меньше в ее бюджет придет и рублей. Но бюджет планируется на три года вперед — на социалку, медицину и образование нужно выделить фиксированный объем нацвалюты. Если в казну ее поступит недостаточно, то, возможно, ее придется допечатать. А это грозит девальвацией.

По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, из-за сегодняшних санкций рубль уже давно отвязан от цены на нефть. Поэтому винить черное золото в недавнем падении курса не стоит. Когда поток импорта в Россию сокращается, а ограничения на вывод капитала сохраняются, рубль гораздо больше зависит от внутреннего рынка, налоговых выплат экспортерами и так далее, говорит аналитик.

Мельников другого мнения: снижение нефтяных цен приводит к тому, что в Россию от продажи этого ресурса поступает меньше долларов. И чем их меньше, тем больше на них спрос и выше их курс. Однако нефтяные цены все еще высокие и их небольшое снижение повлиять на экономику России не могло, говорит Мельников.

Что касается бюджета страны, то на 2022 год он спланирован исходя из цены отечественной нефти Urals в $44,2 за баррель и среднего курса рубля 72,1 за доллар. Сейчас биржевой курс доллара ниже — 62 рубля, но цена Urals почти вдвое выше плановой — $79,8.

Поэтому доходы от нефтегаза в этом году обещают быть едва ли не рекордными, говорит специалист департамента стратегических исследований аналитической компании Total Research Николай Вавилов.

Чем грозит России и миру ограничение цен на нефть

Тем временем США пытаются сократить доходы России от продажи нефти. Как стало известно изданию Bloomberg, страны G7 обсуждают ограничение цен на российскую нефть на уровне $40–60 за баррель.

Введение столь низкого потолка цен на российскую нефть, несомненно, ударит по доходам нашей страны и негативно отразится на динамике курса рубля, который за последнюю неделю уже ослаб против доллара и евро более чем на 20%, — признает Потавин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но пока непонятно, как поступят в данной ситуации такие крупные покупатели нефти из РФ, как Индия и Китай. Они ведь могут просто не присоединиться к запрету. Кроме того, Россия может банально отказаться продавать нефть по указанным ей ценам.

С другой стороны, пополнять бюджет и выполнять социальные обязательства перед гражданами в этом случае ей будет очень непросто.

Если ценовой потолок будет введен, эффект может быть даже обратным (тому, что ожидает Запад. — NEWS.ru). На фоне повышенных рисков сокращения поставок нефти из России мировые цены на нефть могут вырасти, — рассуждает Скрябин.

Аналитики JPMorgan также предупредили: если Россия сократит добычу в ответ на санкции, цены на нефть могут подскочить до фантастических $380 за баррель.

А это ставит по угрозу глобальную энергетическую безопасность.