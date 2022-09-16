«Не влияет на инфляцию»: аналитик о снижении ключевой ставки ЦБ до 7,5% Финансовый аналитик Беляев заявил, что снижение ключевой ставки до 7,5% не снизит инфляцию в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение ключевой ставки с 8% до 7,5% для экономики страны в целом не значит практически ничего, поскольку инфляция в России не монетарной природы, заявил NEWS.ru финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. Однако, по его словам, появляется возможность удешевления кредитов, чтобы промышленность и бизнес смогли чувствовать себя более свободно.

На инфляцию данное действие никакого влияния не оказывает, так как инфляция в России не монетарной природы. И именно поэтому все подобные манипулирования и постулаты в области денежно-кредитной политики к нашей стране неприменимы, — заявил Беляев.

Он добавил, что ставка 7,5% все равно достаточна высокая, но «это, конечно же, в любом случае намного лучше, чем весенние 20%». Финансовый эксперт предупредил, что банковский сектор не будет упускать момент и снизит ставки на депозиты по вкладам примерно на 0,5% соответственно.

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых 16 сентября. Финрегулятор отметил, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, что связано в том числе со сдержанным потребительским спросом.

Ранее о том, что Центробанк снизит ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых, заявил аналитик Азрет Гулиев. По его словам, на это указывает снижение темпов роста инфляции, к тому же текущие ставки уже являются достаточно комфортными. Подтверждением этому может служить активность эмитентов на рынке облигаций. Большое количество компаний рассматривает текущую ситуацию как удачное время для выхода на рынок публичного долга, уточнил эксперт.