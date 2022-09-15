Аналитик предсказал, на сколько Центробанк снизит ключевую ставку Аналитик Гулиев: ожидается снижение ключевой ставки ЦБ до 7,5% годовых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Совет директоров Центробанка на заседании 16 сентября продолжит снижать ключевую ставку, но в этот раз будет действовать чуть более осторожно, сообщает журнал «Компания» со ссылкой на аналитика Азрета Гулиева. Он ожидает снижения ставки на 50 базисных пунктов (б. п.), с 8% до 7,5% годовых, но допускает и более существенное снижение — до 7%.

В базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на 50 б. п., до 7,5%. Но допускаем, что понижение может быть и несколько больше, вплоть до 7%, — утверждает эксперт.

Недельные данные по инфляции говорят о снижении ее темпов роста, подчеркнул Гулиев. По его словам, это может стать причиной, почему ЦБ может и дальше смягчать денежно-кредитную политику, пытаясь придать импульс экономике.

Гуриев отметил, что текущие ставки уже являются достаточно комфортными. Подтверждением этому может служить активность эмитентов на рынке облигаций. Большое количество компаний рассматривает текущую ситуацию как удачное время для выхода на рынок публичного долга, уточнил эксперт.

Первый заместитель распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат ранее призвала центробанки всех стран мира приготовиться к жёсткой борьбе с высокой инфляцией в течение последующих пяти лет. В МВФ уверены, что рост инфляции, связанный с пандемией коронавируса и событиями на Украине, продолжится еще как минимум три года во всех странах мира.