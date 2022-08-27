МВФ призвал центробанки всех стран готовиться к высокой инфляции на 5 лет

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Первый заместитель распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что центробанки всех стран мира должны приготовится к жёсткой борьбе с высокой инфляцией в течение последующих пяти лет. Об этом она сообщила в своем выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, тест выступления опубликован на сайте МВФ.

В МВФ уверены, что рост инфляции, связанный с пандемией коронавируса и событиями на Украине, продолжится еще как минимум три года и во всех странах мира.

Центральным банкам следует дать понять, что они будут держать курс и проводить жесткую политику до тех пор, пока инфляция остается высокой. И если инфляция окажется неожиданно устойчивой, они должны подчеркнуть свою решимость более агрессивно ужесточать меры, даже если это означает резкое «охлаждение» экономики и рост безработицы, — заявила Гопинат.

Представитель МВФ добавила, что аналитики Фонда до сих пор точно не могут понять, какие процессы привели к столь резкому и быстрому росту глобальной инфляции. И в этот раз она оказалась настолько серьезной, что основы денежно-кредитной политики и модели прогнозирования не сработали.

Пандемия и украинские события могут привести к изменениям в совокупном предложении, которые повысят его волатильность и еще больше усугубят прогнозирование потенциального объема производства и занятости, считают в МВФ. Ситуацию может усложнить перенос выполнения парижского соглашения по климату на более поздний срок, а также попытка стран повысить устойчивость цепочек поставок с помощью внутренней политики, что ограничит мировую торговлю.

Существенный рост инфляции в течении одного — трех лет произойдет в Великобритании и США, отметила Гопинат. В США цены вырастут как минимум еще на 4% за последующие пять лет. При этом есть риски снятия привязки инфляционных ожиданий из-за того, что инфляция в развитых странах приближается к двузначным числам.

Такие риски являются более существенными для мировой экономики, чем когда-либо за последние несколько десятилетий, — резюмировала представитель МВФ.

Аналитики считают, что вероятность наступления рецессии в США в течение года оценивается в 45%. Почти 90% экономистов считают, что ключевая ставка к концу 2022 года будет находиться в промежутке 3,25–3,50%.