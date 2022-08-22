Аналитики оценили вероятность рецессии в США Reuters: аналитики оценили в 45% вероятность наступления рецессии в США в течение года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность наступления рецессии в США в течение года оценивается в 45%, приводит Reuters результаты опроса аналитиков. В течение двух лет, согласно усредненному мнению экспертов, рецессия в Соединенных Штатах наступит с вероятностью в 50%. Кроме того, почти 90% экономистов считают, что ключевая ставка к концу 2022 года будет находиться в промежутке 3,25–3,50%.

Рецессия — это неизбежное зло и единственный способ достичь того, чего мы хотим, — когда люди не теряют все свои деньги из-за повышения цен, — сказал старший стратег Rabobank по США Филип Марей.

Уточняется, что опрос проводился с 16 по 19 августа, в нем приняли участие 94 эксперта. Данные об уровне погрешности при этом не приводятся.

В США с начала года наблюдается инфляция и падение ВВП. По итогам июня инфляция выросла до 9,1% в годовом выражении и достигла новых максимумов за последние 40 лет.

Ранее владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что рецессия в США продлится «пару лет». По его мнению, она может оказаться достаточно мягкой. При этом он не исключил вероятности наступления рецессии во всем мире. Маск полагает, что это может произойти в случае обострения ситуации между Китаем и Тайванем.