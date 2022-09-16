Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

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Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых, сообщается на сайте финансового регулятора. Там отметили, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, что связано в том числе со сдержанным потребительским спросом.

Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 7,50% годовых, — сказано в сообщении.

При этом регулятор отметил, что динамика деловой активности складывается лучше, чем ожидалось ранее, хотя внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и внешних и внутренних рисков.

Ранее о том, что Центробанк снизит ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых, заявил аналитик Азрет Гулиев. По его словам, на это указывает снижение темпов роста инфляции, к тому же текущие ставки уже являются достаточно комфортными. Подтверждением этому может служить активность эмитентов на рынке облигаций. Большое количество компаний рассматривает текущую ситуацию как удачное время для выхода на рынок публичного долга, уточнил эксперт.