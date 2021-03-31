Не сладкое дело: возможен ли в России сахарный кризис

Российские ретейлеры сообщили о перебоях с поставками сахара в торговые сети. Производители приостановили продажи сахара, ожидая компенсации в случае реализации продукта по фиксированной цене с 1 апреля. Минсельхоз и ФАС проблем на рынке не видят. Эксперты считают, что крупным сетям дефицит не грозит, а вот мелкие продавцы могут столкнуться с определёнными трудностями.

В России приостановлены продажи сахара с заводов торговым сетям, сообщили «Известия» , ссылаясь на двух источников на рынке. По данным издания, крупные торговые сети более недели не могут закупить сахар-песок у производителей по фиксированной цене. При этом производители отказываются подтверждать им объёмы будущих поставок.

Это произошло после объявления правительства о предоставлении отрасли субсидий с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 килограмм. Изготовители требуют компенсации в 5 рублей за килограмм.

Несмотря на сокращение запасов сахара, ретейлеры уверены, что потребителям дефицит не грозит при покупке товаров по фиксированным ценам.

По данным Минсельхоза, участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства в объёме, полностью обеспечивающем потребности внутреннего рынка.

Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции, — сообщила пресс-служба министерства.

В сообщении также говорится, что при наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. Все участвующие в соглашении сахарные заводы готовы заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизит издержки, отметили в Минсельхозе.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) тоже не увидели ни нарушений поставок, ни перебоев с закупкой сахара.

Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют, — говорится в сообщении ведомства.

В Минпромторге тем временем выразили надежду, что производители сахара-песка и подсолнечного масла будут соблюдать подписанные с правительством РФ соглашения. С 1 апреля «декабрьские» соглашения касаемо цен на сахар-песок и подсолнечное масло считаются пролонгированными, однако лишь в том случае, если подписанты не заявляют о выходе из них, отметили в министерстве.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напомним, в декабре 2020 года было подписано соглашение о стабилизации цен в России. Минпромторг, Минсельхоз, торговые сети, а также производители сахара и подсолнечного масла договорились зафиксировать отпускную и розничную стоимость этой продукции. Срок действия соглашений истекал 1 апреля 2021 года, что «могло привести к удорожанию этих продуктов», посчитали в правительстве. Позже, 22 марта, кабмин заявил, что эту договорённость продлят до 1 июня и до 1 октября соответственно.

По словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Долговой, придерживая отгрузку сахара торговым сетям, производители пытаются компенсировать часть издержек и таким образом увеличить свою прибыль. Реализуя сахар сейчас, они лишают себя этой возможности, объясняет она. По той же схеме (получение более высокой прибыли) в январе — начале февраля действовали производители зерновых и экспортёры, стремясь продать за рубеж большие объёмы до начала действия ограничений на вывоз зерна.

Когда будут чётко оговорены все условия получения субсидии, поставки возобновятся. У крупных торговых сетей есть запасы сахара, поэтому их покупатели вряд ли столкнутся с его отсутствием на полках. Проблемы с закупкой сахара возникают у мелких, не сетевых торговых организаций. С началом выплаты субсидий производителям ситуация нормализуется. Мария Долгова доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова

По мнению Марии Долговой, конечные потребители вряд ли ощутят серьёзный дефицит сахара. Он может возникнуть только у мелких продавцов и продлится недолго.