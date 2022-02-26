NBC: SWIFT приготовился выполнить решение стран Европы о санкциях против РФ

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT наладило контакт со странами Европы для выяснения деталей санкций против России. Уточняются «объекты», которые попадут под ограничения, сообщает телеканал NBC.

По его данным, в SWIFT готовятся выполнить «правовое распоряжение» европейцев.

Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению, — отметили в SWIFT.

Ранее стало известно, что из международной системы SWIFT исключат все банки РФ, которые уже попали под санкции Запада, при этом «чёрный» список финансовых организаций ещё может быть расширен, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ. Решение было принято 26 февраля на переговорах с участием лидеров Запада.