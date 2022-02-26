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NBC: SWIFT приготовился выполнить решение стран Европы о санкциях против РФ

06:28, 27 февраля 2022
NBC: SWIFT приготовился выполнить решение стран Европы о санкциях против РФ Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT наладило контакт со странами Европы для выяснения деталей санкций против России. Уточняются «объекты», которые попадут под ограничения, сообщает телеканал NBC.

По его данным, в SWIFT готовятся выполнить «правовое распоряжение» европейцев.

Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению, — отметили в SWIFT.

Ранее стало известно, что из международной системы SWIFT исключат все банки РФ, которые уже попали под санкции Запада, при этом «чёрный» список финансовых организаций ещё может быть расширен, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ. Решение было принято 26 февраля на переговорах с участием лидеров Запада.

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