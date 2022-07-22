Названы возможные сроки нового падения рубля Аналитик Сыроваткин: ослабление рубля может начаться при ограничении цены на нефть РФ

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Новый виток ослабления рубля может начаться после того, как Запад примет окончательное решение по ограничению цены на российскую нефть.Такое мнение высказал в беседе с агентством ПРАЙМ ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Он напомнил, что предыдущее ослабление отечественной валюты было связано с атакой властей на рубль. Теперь Россия зависит от мирового рынка нефти.

Новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада установят ограничения на экспорт российской нефти, — подчеркнул Сыроваткин.

По словам эксперта, принятие консенсуса по вопросу установления потолка стоимости нефти странами «Большой семёрки» может затянуться до четвёртого квартала 2022 года. Сыроваткин отметил, что чем дольше страна будет сохранять экспорт энергоносителей на одной уровне, тем позднее случится ослабление рубля.

Ранее финансовый аналитик Андрей Маслов заявил, что в случае смягчения санкций в отношении российских банков и портов укрепление рубля неизбежно. К этому приведёт увеличение экспорта товаров из России, так как повысится спрос на рубль.

19 июля сообщалось, что Евросоюз намерен разморозить часть ресурсов некоторых российских банков, чтобы облегчить торговлю продовольствием и удобрениями. Новые меры подразумевают разморозку «экономических ресурсов» банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», банка «Россия» и ВЭБ. ЕС также планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых было приостановлено.