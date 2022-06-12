Названы виноватые в провале санкций Запада против России Эксперт Колташов: в провале антироссийских санкций виноваты западные экономисты

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Экономист Василий Колташов заявил, что многие западные специалисты в настоящее время констатируют отсутствие желаемых результатов применяемой в отношении России санкционной политики. По мнению отечественного эксперта, которым он поделился с агентством ПРАЙМ, виной тому — недостаточный уровень компетентности западных коллег. Так, проводимые ими санкции в результате ударили по Европе, где в настоящее время наблюдается слабеющий евро и высокий уровень инфляции.

Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъёма товарных рынков и тотальной инфляции, — отметил Колташов.

Кроме того, к числу неудач западных сторонников неолиберализма и «вашингтонского консенсуса» отечественный экономист отнёс отсутствие внятного плана действий в сложившейся ситуации.

Ранее депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш заявил, что польское правительство поспешило с введением некоторых санкций в отношении России, в том числе с тотальным эмбарго на импорт российского угля. Он заявил, что слишком резкое сокращение поставок может вызвать множество проблем, особенно для рядовых граждан страны.

Польша решила полностью отказаться от закупок российского угля в конце марта текущего года. Причем ограничения распространяются не только на государственные, но и на частные компании. В итоге в Польше начался дефицит топлива, на этом фоне в стране отмечается нехватка дров.