Польский депутат: Варшава поспешила с антироссийскими санкциями

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Вагон с углем

Польское правительство поспешило с введением некоторых санкций в отношении России, в том числе с тотальным эмбарго на импорт российского угля, считает депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш. В беседе с радиостанцией Polskie Radio он заявил, что слишком резкое сокращение поставок может вызвать множество проблем, особенно для рядовых граждан страны.

Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам, — сказал политик.

Понцилюш добавил, что нарастить собственную добычу угля в Польше не так-то просто, на это должно уйти больше года.

Польша решила полностью отказаться от закупок российского угля в конце марта текущего года. Причем ограничения распространяются не только на государственные, но и на частные компании. В итоге в Польше начался дефицит топлива, на этом фоне в стране отмечается нехватка дров. Недавно рядовым полякам разрешили собирать в лесах хворост, однако для этого сначала нужно пройти специальное обучение, а также выплатить определенную сумму для разрешения.