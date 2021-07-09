Названы вакансии с наибольшей зарплатой в России

Инженер лаборатории в Якутии и стюард морского пассажирского флота могут заработать до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», сообщает ТАСС.

Среди вакансий с наибольшими зарплатами в России также оказались сборщик лесных ягод в Карелии и наборщик продуктов в Подмосковье. Соискателям предлагают ежемесячно около 140 тысяч рублей.

Порядка 105 тысяч рублей в месяц может получить прораб монолитных работ в Москве, а от 94 тысяч рублей — упаковщик на птицефабрике в течение сезона. В последнем случае работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы с последующим обучением.

Зарплата около 93 тысяч рублей в месяц ожидает горничную в детском лагере в Ленинградской области. А упаковщик антибактериальных салфеток в Москве может ежемесячно зарабатывать до 86 тысяч рублей.

Ранее аналитики назвали доступные в Москве вакансии с наибольшими зарплатами. Самым высокооплачиваемым предложением оказалось место руководителя отдела продаж в бюро переводов, где ежемесячная зарплата доходит до 500 тысяч рублей.