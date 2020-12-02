Названы типичные признаки финансовой пирамиды

https://static.news.ru/photo/478d14f6-34b8-11eb-8678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовую пирамиду не так уж сложно вычислить, если знать, на что обращать внимание, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности, гендиректор Высшей школы современного образования Игорь Григорьянц.

Существует несколько типичных признаков финансовой пирамиды: обещание высокого дохода в сжатые сроки, отсутствие лицензии и прозрачной информации об организаторах, агрессивная реклама в СМИ, таинственность / наукообразность при объяснении схем инвестирования, применение технологий сетевого маркетинга (в том числе вознаграждение за привлечение новых инвесторов), отсутствие информации о рисках, — рассказал эксперт NEWS.ru

По его словам, со времён МММ мошенники значительно расширили свой арсенал инструментов, хотя многие продолжают действовать так же. При этом в Интернете есть ресурсы, на которых можно ознакомиться с уже известными примерами пирамид, отметил эксперт.

Однако, подчеркнул Григорьянц, надо помнить, что даже при закрытии или банкротстве пирамиды её название мошенники смогут достаточно легко поменять, а принцип работы останется прежним.

В неспокойные времена у многих особенно активизируется желание лёгким способом сохранить и преумножить свои сбережения, что и толкает граждан в объятия финансовых мошенников всех мастей, включая создателей пирамид. Чем выше грамотность населения, тем меньше шансов стать жертвой мошенников, резюмирует эксперт.