Названы средние сроки накопления на новый автомобиль в России

В России среднестатистическому работнику, откладывающему 50% своих доходов, нужно почти восемь лет для того, чтобы накопить на новый автомобиль, стоимость которого на сегодняшний день составляет около 2 млн рублей. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Чтобы накопить 2 млн рублей (что эквивалентно текущей стоимости среднего нового автомобиля), среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой), откладывающему 50 процентов своих доходов, нужно 7,7 года при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе, — говорится в сообщении агентства.

По данным экспертов, быстрее других жителей России накопить крупную сумму могут проживающие на Чyкотке — всего за 3,5 года. Второе место в рейтинге занимает ещё один северный регион — Ямaло-Ненецкий автономный округ (3,6 года). На третьей строчке располагается Магадaнская область (3,9 года).

У замыкающих рейтинг регионов, таких как Кaбардино-Балкарская Республика, Северная Осeтия, Чечня и Ингушетия, работник со средней зарплатой будет копить на новый автомобиль болeе 10 лет.

В целом по России порядка 29% работников не смогут накопить 2 млн на новую машину за 10 лет рaботы.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года средняя стоимость кредита на новые автомобили в Росcии в годовом выражении выроcла на 58% и составила 1,6 млн рублeй.