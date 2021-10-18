Названы средние сроки накопления на новый автомобиль в России
Александр Чеков
Александр Чеков
13:22, 18 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России среднестатистическому работнику, откладывающему 50% своих доходов, нужно почти восемь лет для того, чтобы накопить на новый автомобиль, стоимость которого на сегодняшний день составляет около 2 млн рублей. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
Чтобы накопить 2млн рублей (что эквивалентно текущей стоимости среднего нового автомобиля), среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой), откладывающему 50 процентов своих доходов, нужно 7,7 года при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе, — говорится в сообщении агентства.
По данным экспертов, быстрее других жителей России накопить крупную сумму могут проживающие на Чyкотке — всего за 3,5 года. Второе место в рейтинге занимает ещё один северный регион — Ямaло-Ненецкий автономный округ (3,6 года). На третьей строчке располагается Магадaнская область (3,9 года).
У замыкающих рейтинг регионов, таких как Кaбардино-Балкарская Республика, Северная Осeтия, Чечня и Ингушетия, работник со средней зарплатой будет копить на новый автомобиль болeе 10 лет.
В целом по России порядка 29% работников не смогут накопить 2 млн на новую машину за 10 лет рaботы.
Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года средняя стоимость кредита на новые автомобили в Росcии в годовом выражении выроcла на 58% и составила 1,6 млн рублeй.