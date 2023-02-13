Названы самые востребованные специалисты в День святого Валентина В «Авито» перечислили самые популярные вакансии в преддверии Дня святого Валентина

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Среди самых востребованных специалистов в День святого Валентина и последующие праздники оказались флористы, курьеры, повара и продавцы. Об этом NEWS.ru сообщили в сервисе «Авито.Работа». Эксперты привели примеры вакансий в самых разных городах с описанием требований и зарплат.

Пожалуй, самый популярный товар в Валентинов день — букет цветов. В преддверии ажиотажного спроса цветочные компании активно подыскивают дополнительных людей на 14 февраля. Многие салоны сразу предлагают сотрудничество и на 8 марта. Часто вакансии рассчитаны на опытных флористов, способных без промедления приступить к делу. Так, один из интернет-магазинов в Москве приглашает специалиста, который умеет качественно и быстро собирать букеты по фотографиям. За счет процентов с продаж он может получать до 12 тыс. руб. в день. В Саратове флористу со стажем обещают до 10 тыс. руб. за смену, — отмечают в «Авито».

Также есть вакансии для желающих начать карьеру — в Самаре помощнику флориста поручат готовить для букетов цветы, расходные материалы, декоративные украшения и помогать логистам при отгрузке, его однодневный заработок составит 1,5 тыс. руб. В Комсомольске-на-Амуре начинающего флориста за 2-3 дня научат собирать букеты и по итогам трудовых смен 13-14 февраля и 5-8 марта перспективному кандидату даже предложат постоянное место.

Нужны и такие сотрудники, которые не будут работать непосредственно с букетами. В частности, оператор ПК в цветочном интернет-магазине в Санкт-Петербурге должен просто заносить заказы в таблицу Excel. За 12-часовую смену он получит 2 тыс. руб. В Красноярске водитель на личном авто, хорошо знающий город, заработает на развозе букетов и горшечных цветов от 2 тыс. рублей, ему также компенсируют расходы на бензин. В Кирове курьеру на своем автомобиле предлагают до 200 руб. за один заказ.

Также сегодня активно ищут курьеров для доставки интернет-заказов. К примеру, московская сеть ресторанов 14 февраля доверит доставку тортов пешему курьеру и заплатит ему 450 руб. за один заказ. А в сети парфюмерно-косметических магазинов пешему курьеру посчитают заработок, исходя из количества выполненных заявок: чем больше доставок, тем выше почасовая оплата (от 300 до 390 руб.).

Заработок курьера с собственной машиной, который будет развозить роллы и пиццу в Санкт-Петербурге, составят почасовая ставка и оплата за каждый выполненный заказ — в сумме это до 4 тыс. руб. в день. Также в Северной столице для подработки 14 февраля ищут логиста. Ему предстоит трудиться на складе — планировать маршруты доставки заказов и распределять их между курьерами. Логист сможет выбрать дневную или ночную смену и заработать от 2,5 тыс. руб.

Большое количество вакансий публикуют и заведения общепита. Опытный повар-сушист в одном из кафе под Питером может заработать 14 февраля до 4,5 тыс. руб. В Севастополе сеть доставки готовой еды заплатит за одну смену от 2,5 тыс. руб. повару и от 2 тыс. руб. — помощнику повара. Выйти на подработку им предлагают 14, 23 февраля и 8 марта.

В качестве подарка к празднику очень популярны сладости и съедобные сувениры. В Сочи опытному фуд-флористу предлагают от 3,5 тыс. руб. за смену, а начинающему — 2,5 тыс. руб. и обучение. Ему покажут, как обмакивать клубнику в шоколад и красиво укладывать в корзинки. Помощнику кондитера в Калуге заплатят по ставке 120 рублей в час за сборку коробок со сладостями и упаковку подарков. В Краснодаре производителю натурального шоколада требуется продавец на ярмарку не только 14 февраля, но и на целый месяц до окончания мартовских праздников. Торговая точка находится в одном из крупных ТРЦ города и заработок составит 600 рублей в день плюс 10% с продаж.

Ранее NEWS.ru также публиковал два больших материала об оригинальных подарках женщинам и мужчинам в День всех влюбленных. В первом случае в топовый список вошли чековая книжка желаний (блокнот, в который можно вписывать желания, обязательные для выполнения), романтический ужин при свечах, экскурсия с гидом по городу для двоих, совместное посещение спа-центра, совместная фотосессия, билеты на концерты или спектакли. Среди хороших подарков мужчинам названы парные футболки или свитшоты (с надписью или принтом, посвященным паре), такого же типа кружи, еженедельники, кольца, пледы.