Резня в Тегеране: как погиб Александр Грибоедов

Фото: wikimedia

Александр Грибоедов, портрет работы И. Крамского, 1875 год

11 февраля 1829 года разъяренная толпа фанатиков ворвалась в русское посольство в Тегеране. Началась резня, погибло 38 сотрудников посольства и охранников, в том числе посол Российской империи, выдающийся писатель и дипломат Александр Грибоедов. Сегодня NEWS.ru расскажет об этом трагическом событии и о том, что ему предшествовало.

Первый конфликт с Персией

В начале XIX века Россия вступила в ожесточенное противостояние с Персидской империей. Причиной тому стало продвижение русских за Кавказский хребет после присоединения Грузии, которая раньше считалась данником персидского шаха. Затем русские войска за несколько скоротечных кампаний подчинили север Азербайджана, Дагестан, Гянджу, которые также входили в сферу влияния Тегерана.

Персидские власти созвали войска и двинулись к русской границе. Так в 1804 году началась первая русско-персидская война. Несмотря на то что персидская армия имела значительное численное превосходство, боевая подготовка и современное вооружение русских обеспечили череду славных побед.

Генерал князь Павел Цицианов разбил персов при Эчмиадзине, осадил столицу Армении город Эривань, где нанес персам поражение, но был вынужден отступить. Новый командующий граф Иван Гудович разбил персов в Карабахе, завоевал Бакинское, Дербентское и Кубинское ханства. В 1809 году генералом Александром Тормасовым было покорено Нахичеванское ханство. В 1810–1813 годах генерал Петр Котляревский одержал множество побед: разбил персов под Асландузом, взял крепости Ахалкалаки и Ленкорань.

После этого персидская армия сложила оружие. Был подписан мир, по условиям которого Российская империя утверждалась на Южном Кавказе, а Персия теряла Грузию, Армению и большую часть Азербайджана. Но в Тегеране мечтали о реванше и готовились к новой войне.

Персидские власти поддерживала Великобритания, которая стремилась остановить наступление русских в Азии. Персидская армия снабжалась британским оружием и обучалась английскими военными советниками. Так началась эпоха «Большой игры». Лондон, несмотря на то что в то же самое время был союзником России в войне с наполеоновской Францией, на Востоке продолжал считать русских своими врагами.

В 1814 году Тегеран гарантировал британцам, что не допустит русские войска в Индию. Энергичный наследник престола шахзаде Аббас-Мирза занимал антироссийскую позицию и старательно реформировал персидскую армию. Она была модернизирована по европейскому образцу и готова к новой войне с Россией. Англичане объявили Аббаса «новым Петром Великим», заявляя, что он возродит величие древней Персидской империи.

Фото: wikimedia Аббас-Мирза

Вторая война

К 1826 году на границе с Персией сложилась сложная обстановка. Численность русского Кавказского корпуса была невелика, а его командующий, генерал Алексей Ермолов, не пользовался доверием в Санкт-Петербурге из-за связей с движением декабристов. А вот персидская армия оказалась неплохо обучена и готова к войне.

В России только что закончились два военных мятежа, организованных Северным и Южным тайными обществами в столице и на юге России. Продолжалось следствие, власти были не уверены в надежности офицерского корпуса, где годами зрела революционная крамола. В воздухе витало предчувствие скорой войны с Османской империей. Английские советники сочли момент самым удачным для нападения.

В июне 1826 года персидские войска внезапно вторглись в Азербайджан и Карабах и начали наступать на Тифлис. Ермолов не смог организовать оборону на границе, русские войска отступали. В Закавказье начался раскол по религиозному признаку: армяне и грузины поддерживали Россию, мусульманские народы выступили на стороне персов. На Кавказ прибыл один из лучших полководцев императора Николая I — генерал Иван Паскевич.

Он действовал решительно, всего за два месяца был восстановлен контроль над обширными территориями вокруг Нахичевани и Эривани, а за взятие мощной Эриванской крепости Паскевич получил титул графа и почетное прозвание Эриванский.

Уже осенью 1827 года военные действия были перенесены на территорию Персии, где взят крупный город Тавриз, в котором находились единственные в стране пороховой и артиллерийский заводы, кстати, построенные англичанами. Шахская армия больше не могла продолжать войну, Аббас-Мирза бросил свои войска и бежал, Тегеран запросил мира.

Фото: wikimedia Торжественное вступление Паскевича в Тавриз

Грибоедов-писатель

В феврале 1828 года в селе Туркманчай около Тебриза начались переговоры. Русскую делегацию возглавлял молодой (ему было 33 года), но подающий большие надежды дипломат, статский советник Александр Грибоедов.

Это был представитель старой русской аристократии, его предки приехали в Россию еще в начале XVII века, а в Польше род Грибоедовых (там их звали Гржибовские) был известен задолго до этого. Грибоедовы были довольно богаты, входя в верхние 20% русского дворянства, но при этом не дотягивая до самой элитарной части аристократии — богатейших семей Шереметевых, Юсуповых, Строгановых, Воронцовых.

Александр родился в Москве, получил хорошее домашнее образование, а затем учился в Московском университете, планируя получить юридическое образование, открывавшее путь на гражданскую службу. Не служить тогда для дворянина было решительно невозможно: богатство не освобождало от необходимости приложить силы к процветанию Отечества, и человек, отказавшийся от военной или гражданской службы, становился изгоем в обществе равных ему по положению.

В Отечественную войну 1812 года молодой Грибоедов, до этого никогда не думавший о перспективе стать военным, под действием охватившего всю страну патриотического чувства записался добровольцем в гусарский полк графа Салтыкова. Там он прослужил несколько лет и вышел в отставку лишь в 1816 году, после победы над Наполеоном.

К этому времени относятся его первые литературные опыты, когда Грибоедов со скуки начал переводить французскую пьесу и написал довольно дельный обзор русских кавалерийских резервов для журнала «Вестник Европы». Расставшись с военной службой, Грибоедов поступил на дипломатическую службу и в дальнейшем совмещал литературные труды с работой в МИД.

В 1817 году на Волковом поле в Санкт-Петербурге состоялась скандальная «дуэль четырех». Стрелялись представители высшего света — графы Василий Шереметев и Александр Завадовский, их секунданты Грибоедов и Якубович (тот самый декабрист) также условились драться до смерти.

Шереметев был убит первым же выстрелом, после чего дуэль пришлось прервать, так что вторая пара дуэлянтов стрелялась только в 1818 году в Тифлисе, где Грибоедов и Якубович оказались по долгу службы. Тогда писатель получил ранение в мизинец левой руки. Именно благодаря ему тело Грибоедова было опознано в Тегеране после резни в русском посольстве.

Фото: wikimedia Александр Якубович, Александр Грибоедов

Грибоедов-дипломат

В 1818 году Грибоедов получает назначение в Персию, в дальнейшем вся его дипломатическая карьера будет связана с Востоком. После миссии в Тегеране его перевели в Тифлис на должность секретаря по дипломатическим вопросам у кавказского наместника генерала Ермолова.

В 1823 году Грибоедов решил оставить службу и заняться литературой. Он поехал в Москву, написал самое знаменитое свое произведение «Горе от ума», работал над стихами, пьесами, литературными очерками. Но в 1826 году в преддверии войны он вернулся на службу и вновь оказался на Кавказе, где занял пост дипломатического советника генерала Паскевича.

Грибоедов писал своему начальнику, как держать себя в ходе переговоров:

Не принимать посланников неприятельских без подписанного шахом согласия на все наши условия, которые ему уже известны. Не принимать их с большим уважением, покудова нет ручательства, что военные действия не возобновятся. Угрожать им бунтом за бунт, который они у нас возбудили. Они больше ничего не страшатся, когда еще остается им Испаган, Шираз и пр., куда бежать можно. На словах и в переписке не сохранять тона умеренности, персияне его причтут к бессилию, к истощению средств, к невозможности далее простирать наши завоевания. Угрожать, что возьмем провинции по Кафланку, с моря овладеем Астрабадом и пр. То же при случае объявить англичанам.

Александр Грибоедов оказался еще и отличным разведчиком. Он организовал целую сеть тайных агентов, которые перехватывали или покупали секретную переписку между британскими дипломатами и персидскими вельможами. Благодаря этому русские были в курсе всех событий в Тегеране и в действующей армии, а также знали все планы Лондона в Персии.

Советы командующему дали превосходный результат. Персия признала все условия Туркманчайского договора. Сохранялись приобретения, достигнутые к 1813 году, Россия получила всю Армению, Эриванское и Нахичеванское ханства, а также исключительное право держать флот в Каспийском море.

После этого граница России в Закавказье не менялась до конца ХХ века. Шах выплачивал гигантскую контрибуцию в 20 миллионов рублей серебром и обещал освободить рабов-христиан.

Статский советник Грибоедов получил репутацию «ястреба», ведь именно его жесткая позиция и готовность настаивать на выполнении требований России обеспечили полный успех на мирных переговорах. Именно Грибоедову было поручено отвезти текст мирного договора в Санкт-Петербург и доложить об итогах переговоров императору Николаю I.

По дороге он заглянул в Тифлис, где отпраздновал свадьбу со своей любимой, княжной Ниной Чавчавадзе. Затем дипломата ждало важное поручение — требовалось обеспечить выполнение условий мира, для этого Грибоедов получил высокий пост посла России в Тегеране. В награду за проявленные усилия дипломат получил 40 тысяч рублей (в то время — стоимость хорошего имения) и орден Святой Анны II степени.

Фото: wikimedia Александр Грибоедов с княжной Ниной Чавчавадзе

В Тегеране

Биограф Грибоедова Екатерина Цимбаева так описывала положение дел в 1828 году:

Англичане с ужасом читали договор. Россия не просто перешла через Аракс; она добилась для себя режима наибольшего благоприятствования в политическом и даже в экономическом отношении. В Тегеране упорно ходили слухи, что Аббас-Мирза готов вовсе отложиться от отца и перейти под покровительство русского императора. Иран ускользал из сферы интересов Великобритании. В правящей партии тори разразился кризис. Состоялись новые выборы, и премьер-министром стал герцог Веллингтон, победитель Наполеона при Ватерлоо. Назревали серьезные перемены в английской внешней политике.

Осенью этого года русское посольство прибыло в Персидскую столицу.

По дороге Грибоедов составил грандиозный план. Он задумал предложить русскому правительству учредить монопольную кампанию (вроде британской Ост-Индской) для освоения богатств Закавказья. Он собирался привлекать на плодородные заброшенные земли крестьян из России, покупая их у помещиков и давая свободу. Так можно было не только извлечь выгоду из заброшенных земель, но и колонизировать Кавказ.

Также кампания могла бы получать прибыль от караванной торговли, если перенаправить ее с юга, где торговцы ведут дела с англичанами, на север, где будут работать русские торговые агенты. Грибоедов рассчитывал на помощь Паскевича и содействие императора. Останься он в живых, возможно, история Закавказья пошла бы по иному пути.

В Тегеране Грибоедов самым тщательным образом следил за выполнением условий Туркманчайского мира, особенно за выплатой контрибуции. Аббас-Мирза даже был вынужден переплавить на золотые слитки драгоценную посуду из своего дворца и отдать в счет долга свой трон.

Выплата репараций больно била по простому люду, и в Персии начало зреть недовольство. Толпу умело подогревали британские агенты, рассказывавшие, что русские хотят поработить Персию, хотя Лондон сам мечтал о включении этой страны в собственную сферу влияния.

Многим не нравились дружеские отношения, установившиеся между наследником Аббасом и Грибоедовым. Фанатики говорили, что шахзаде изменил вере, а английские агенты не могли допустить, чтобы следующим правителем Персии оказался сторонник России.

К тому же этикет восточного двора требовал раболепства перед шахом, с коленопреклонениями и демонстрацией собственного ничтожества. Пойти на такой урон чести русского посла Грибоедов никак не мог, но строго соблюдал европейский дипломатический этикет. По Тегерану тогда разнесли слух, что русский посол не уважает шаха.

Большой неприятностью стала задержка официальных дипломатических даров шаху от России, что было обязательной частью церемониала. Грибоедову пришлось потратить на это собственные средства.

Резня

Последней каплей, вызвавшей мятеж, стала защита армян. Этот христианский народ, живший в окружении мусульман, пользовался покровительством Российской империи. В благодарность армяне тысячами бежали под защиту русской армии. Это приводило к раздражению персов, которые считали армян предателями.

Большой проблемой стало освобождение христианских рабов. Шах, хотя и неохотно, но издал соответствующий указ. Однако персидские рабовладельцы, а это были в основном знатные и богатые люди, просто саботировали его. Большая часть рабов была армянами, они начали бежать от хозяев в надежде, что могущественная Российская империя защитит единоверцев.

В посольство с просьбой о помощи в возвращении на родину перебежал даже евнух шаха Якуб Маркарян, занимавший высокую должность хранителя казны. Шах боялся, что Якуб расскажет посланнику о состоянии казны и о делах гарема — двух государственных тайнах, охраняемых наиболее тщательно, и поэтому потребовал выдать беглеца.

Грибоедов категорически отказался, ссылаясь на условия мирного договора и неприкосновенность посольства. Персы обвинили евнуха в расхищении казны, Якуб отрицал эти обвинения и предлагал конфисковать все его имущество.

10 февраля Грибоедов получил донесение, что столичные муллы поднимают толпу, чтобы наказать неверных. Ему сообщили, что выдать Маркаряна — это единственный способ спасти свою жизнь. В ответ Грибоедов продиктовал ноту, адресованную шаху:

Убедившись из недобросовестного поведения персидского правительства, что российские подданные не могут пользоваться здесь не только должною приязнью, но даже и личною безопасностью, он испросит у великого государя своего всемилостивейшего позволения удалиться из Персии в российские пределы.

Это означало разрыв дипломатических отношений, если правительство не сможет обеспечить безопасность посольства.

11 февраля после полуденного намаза огромные толпы тегеранцев стали стекаться из мечетей к русскому посольству. Они кричали, требуя выдать им беглого евнуха на растерзание.

Грибоедов надел парадный мундир посла и собирался выйти к толпе, надеясь образумить собравшихся. В этот момент ворота посольства были сломаны и во двор ворвалась толпа, жаждущая мести.

Фото: wikimedia Русское посольство

Маркарян бросился в толпу, надеясь, что его убьют и уйдут, но, забив армянина камнями и палками, горожане бросились на немногочисленных сотрудников русского посольства. Казачья охрана начала стрелять, но их было слишком мало, чтобы разогнать разъяренный убийством народ.

Грибоедов встретил фанатиков со шпагой в руках. Он сражался до конца, защищая посольство, в котором погибли все сотрудники дипломатической миссии — 38 человек. Тело Грибоедова было настолько изуродовано, что его опознали лишь по следам старого ранения.

Шах, чтобы смягчить дипломатический скандал, отправил в Россию своего внука Хосрева-Мирзу. Он привез богатейшие дары, в том числе один из самых больших в мире алмазов — «Шах». Император Николай I, не желая развязывать новую войну, заявил персидскому посланнику: