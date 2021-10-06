Названы самые популярные продукты в российских магазинах

Жители России чаще всего в магазинах приобретают свежие овощи и фрукты, молоко, хлеб, мясо, сыры, минеральную вода, макаронные изделия, крупы и сладости. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса «СберМаркет», передаёт ТАСС.

При этом в 2021 году россияне стали реже покупать творог, яйца и шоколад.

Доля свежего творога снизилась с 29% в 2020 году до 21% — в 2021-м, доля яиц — с 30% до 24%, доля шоколада — с 20% до 14%, — говорится в исследовании.

Кроме того, в текущем году увеличились продажи полуфабрикатов на 1%, а майонез, пельмени, манты и вареники стали покупать больше на 2%.

Ранее сообщалось, что более 30% россиян стали экономить на продуктах в период пандемии. Основная причина — повышение цен на продовольствие. При этом почти 60% вынужденно тратят больше. По данным Роскачества, чаще всего жители России стали отказываться от алкоголя, сладостей, колбасных изделий и деликатесов. Об этом заявила почти половина опрошенных. Лишь для 20% респондентов ничего не изменилось и пандемия никак не повлияла на потребительскую корзину. При этом 7% россиян отметили, что сократили траты.