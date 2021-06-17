В период пандемии треть россиян стали экономить на еде

https://static.news.ru/photo/47870660-cf6d-11eb-90aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 30 % россиян экономили на продуктах питания в период пандемии. Основная причина — повышение цен на продукты питания. При этом почти 60% вынужденно тратят больше. Об этом в своем исследовании сообщает Роскачество.

Не менее 30% россиян стали экономить на продуктах питания в период пандемии. Больше всего стали отказываться от алкоголя, сладостей, колбасных изделий и деликатесов. Об этом заявила почти половина опрошенных респондентов. Однако для 20 % опрошенных ничего не изменилось и пандемия никак не повлияла на потребительскую корзину. А для 7% траты даже снизились.

Около четверти опрошенных экономят на безалкогольных напитках и чуть меньше на рыбе и мясе. Меньше всего россияне экономят на овощах, фруктах и молочной продукции, сообщается в данных опроса.

Кроме того в каждой из категорий за экономию в большинстве своем выступали женщины, почти в два раза больше, по сравнению с мужчинами. Это особенно хорошо видно в категориях хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков, сладостей и колбас.

Ранее стали известны продукты, провоцирующие образование тромбов. Среди них основными являются простые углеводы (сладкое, хлеб, выпечка) и сахар.