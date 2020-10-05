Названы российские города с самыми высокими средними зарплатами

https://static.news.ru/photo/488f23a6-0693-11eb-9d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежемесячная зарплата жителей трёх российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей. При этом больше всего зарабатывают в двух столицах и в северных областях, а меньше всего — на Северном Кавказе.

В своих расчётах эксперты исходили из соотношения средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. За стандартный потребительский набор были приняты 109 товаров и услуг, включающих в себя как продовольственные товары, так и затраты на отдых. Средние цены по городам взяты из базы Федеральной службы государственной статистики, передаёт РИА Новости.

В результате исследования обнаружилась существенная неравномерность уровня зарплат в разных регионах даже с учётом более высоких цен в городах с высокими зарплатами. Соотношение зарплат и стоимости потребительского набора в разных регионах составляет от 1,43 до 4, то есть разнится почти в три раза. При этом в среднем работающие люди в крупных городах получают зарплату, сумма которой вдвое превышает сумму стандартных потребительских расходов.

Самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве (103,1 тысячи рублей). Также в тройке оказались Южно-Сахалинск и Салехард (97,4 и 94,9 тысячи рублей соответственно).

Меньше всего в первом полугодии 2020 года получали жители города Шахты Ростовской области (28,5 тысячи рублей). В Сургуте средняя зарплата в первом полугодии 2020 года составила 77 тысяч рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), в Ханты-Мансийске — 75,4 тысячи рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). Таким образом, четыре из пяти городов с высоким уровнем зарплат находятся в северных регионах. Пять городов из десятки городов с самыми низкими зарплатами — столицы республик Северного Кавказа. Дешевле всего стандартный набор товаров и услуг стоит в Саранске, дороже — в Петропавловске-Камчатском.

Как писал NEWS.ru ранее, соискатели на вакансии, где требуются специалисты со среднеспециальным образованием, ожидают зарплату от 25 до 50 тысяч рублей, говорится в исследовании компании HeadHunter.