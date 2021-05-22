Названы регионы с самыми большим расходами на социальную сферу

https://static.news.ru/photo/e7bcd82a-bc40-11eb-a07a-96000091f725_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/Vihljun - собственная работа, Общественное достояние,

Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами на социальную сферу в прошлом году. Это — Москва и Сахалинская область, пишет РИА Новости.

Согласно исследованию издания, Москва в прошлом году потратила на одного человека в среднем 124,76 тысячи рублей. На жителя Сахалинской области пришлось 107,68 тысячи рублей. На третьем месте по тратам на социальную сферу находится Санкт-Петербург, где на одного жителя пришлось 107,58 тысячи рублей, четвёртую позицию занимает ЯНАО с показателем 94,77 тысячи рублей.

На пятом месте расположилась Тюменская область, где за год в среднем на социальную сферу пришлось 91,74 тысячи рублей на человека. Замыкают десятку лидеров ХМАО (87,01 тысячи рублей), Московская область (83,26 тысячи рублей), Чечня (82,51 тысячи рублей), Севастополь (81,07 тысячи рублей) и Ленинградская область (76,38 тысячи рублей).

Последние места в указанном рейтинге заняли Чукотка (25,73), Камчатка (32,46), Якутия (37,77) и Магадан (46,31). Москва также занимает первое место по социально-экономическому и экономическому развитию регионов в прошлом году.

Как сообщалось ранее, предприниматели Москвы, Удмуртии и Якутии получают самые высокие прибыли, а самые низкие доходы — у бизнесменов Еврейской автономной области, Коми и Карачаево-Черкесии.