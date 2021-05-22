Названы регионы с самыми большим расходами на социальную сферу

Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами на социальную сферу в прошлом году. Это — Москва и Сахалинская область, пишет РИА Новости.
Согласно исследованию издания, Москва в прошлом году
На пятом месте расположилась Тюменская область, где за год в среднем на социальную сферу пришлось 91,74 тысячи рублей на человека. Замыкают десятку лидеров ХМАО (87,01 тысячи рублей), Московская область (83,26 тысячи рублей), Чечня (82,51 тысячи рублей), Севастополь (81,07 тысячи рублей) и Ленинградская область (76,38 тысячи рублей).
Последние места в указанном рейтинге заняли Чукотка (25,73), Камчатка (32,46), Якутия (37,77) и Магадан (46,31). Москва также занимает первое место по социально-экономическому и экономическому развитию регионов в прошлом году.
Как сообщалось ранее, предприниматели Москвы, Удмуртии и Якутии получают самые высокие прибыли, а самые низкие доходы — у бизнесменов Еврейской автономной области, Коми и Карачаево-Черкесии.