Названы регионы, где заниматься предпринимательством выгоднее всего

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Предприниматели Москвы, Удмуртии и Якутии получают самые высокие прибыли, а самые низкие доходы — у бизнесменов Еврейской автономной области, Коми и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Деловой России» и образовательной компании для предпринимателей Like Центр.

Была проанализирована официальная отчётность более 1 млн бизнесов с выручкой до 800 млн рублей в год. Выяснилось, что самые высокие прибыли получают предприниматели в Москве, Удмуртии и Якутии. А самые низкие — в Еврейской автономной области, Республике Коми и Карачаево-Черкесии, — говорится в исследовании.

По данным экспертов, московский предприниматель в среднем за год получает 14 млн рублей чистой прибыли, бизнесмены Удмуртии и Якутии — около 10 млн рублей, в Карачаево-Черкесии годовая прибыль МСП в среднем составляет 19 тысяч рублей. А в ЕАО и Коми средние показатели микро- и малого бизнеса показывают убытки (23,7 млн рублей и 2,4 млн рублей соответственно).

Наибольшая концентрация предпринимателей зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге. Бизнес активно развивается также в Калининградской, Новосибирской и Свердловской областях. При этом, 89% московских предпринимателей оценили потребительский спрос на свои товары и услуги как «выше среднего». В регионах же об этом заявили только 49% опрошенных бизнесменов.

В исследовании приняли участие 2,1 тысячи начинающих и действующих предпринимателей из 75 регионов РФ.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что благодаря продуманной бюджетной политике государство смогло усилить поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Кроме того, власти продолжают работать над оказанием помощи наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, снижением фискальной нагрузки на бизнес и снятием регуляторных ограничений.