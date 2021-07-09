Названы районы Москвы с самыми дешёвыми машино-местами

Средняя стоимость парковочного машино-места по Москве составляет более 1 млн рублей, однако есть районы, где их можно приобрести за меньшую сумму. Самый выгодный район рейтинга — Марьино. Об этом пишет РБК.

В Марьино площадь самого дешёвого машино-места составляет около 10 кв. м при стоимости в 904 тыс. рублей. На втором месте в рейтинге район Южное Бутово. Тут можно купить место площадью 13,3 кв. м за 960 тыс. рублей. Далее идёт Покровское-Стрешнево. За ту же площадь придётся заплатить почти миллион рублей. Следующую позицию занял район Москворечье-Сабурово. За 13,2 кв. м парковки нужно отдать минимум 1,04 млн рублей. Замыкает пятёрку район Ховрино, где за 13,3 кв. м места просят 1,33 млн рублей, отмечается в исследовании.

В рейтинге самых дорогих машино-мест лидирует Басманный район с парковочным машино-местом площадью почти 18 кв. м. За этот вариант просят около 5 млн рублей.

Кроме того, лишь треть покупателей квартир в новостройках интересуются машино-местами. Более половины предпочитают арендовать ячейку на стоянке и лишь 10% оставляют автомобиль у дома.

Ранее стали известны способы покупки залогового жилья у банка. Залоговую недвижимость банков можно купить на аукционе либо на официальных сайтах кредитных организаций.