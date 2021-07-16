Названы причины роста цен на бананы

Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов считает, что на рост стоимости бананов в России повлияли три главных фактора. Как сообщил он «Радио 1», в первую очередь на цене фруктов отразились внутренние проблемы Эквадора.

Как рассказал Леонов, 90% бананов Россия экспортировала из Эквадора, где в последнее время произошёл ряд катаклизмов, в том числе извержения вулканов и социальные протесты.

Во-вторых, в Южной Америке на экспортируемом нами сорте обнаружили поражающий бананы грибок, что, соответственно повлияло на экспорт и рост цены. В-третьих, возможно, повышение курса доллара также сыграло роль на росте цен на бананы, — объяснил он.

Леонов добавил, что в настоящее время оптовые цены на бананы уже начали снижаться.

Ранее сообщалось, что цены на бананы достигли максимальных за пять лет значений. По данным Росстата, стоимость продукта начала резко расти в феврале, когда цена одного килограмма выросла до 86,7 рубля. В феврале цена на бананы стала выше на 9%, чем в январе, и на 15% больше по сравнению с февралём 2020 года. В апреле килограмм бананов стал стоить 89,3 рубля, в июне цена снизилась до 84,1 рубля.