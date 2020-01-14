https://static.news.ru/photo/da4db868-374d-11ea-8d85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Продажи автомобилей в 2019 году в России уменьшились на 2,3%. Падение спроса зафиксировано впервые после кризиса 2013–2014 годов.

Снижение продаж эксперты связывают с тем, что автопроизводители больше не могут предлагать скидки на покупку своей продукции, а государство сокращает финансовую поддержку и не предлагает новых мер для повышения спроса. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что с 2019 года поддержка оказывается лишь для автомобилей дешевле миллиона рублей, поэтому её получают машины отечественного автопрома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автопроизводитель Opel собирается увеличить количество дилерских центров в России. Компания намерена включить в программу, в частности, Казань, Краснодар и Волгоград. Об этом рассказал вице-президент Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) Алексей Володин. Сейчас в РФ Opel официально представляют 11 дилеров в восьми городах.