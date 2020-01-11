https://static.news.ru/photo/b2cf4598-35d8-11ea-9702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Автопроизводитель Opel собирается увеличить количество дилерских центров в России. Компания намерена включить в программу, в частности, Казань, Краснодар и Волгоград, рассказал вице-президент Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) Алексей Володин.

Мы будем осваивать крупнейшие города России с точки зрения вывода на них бренда Opel, безусловно, добавим Казань, Краснодар, Волгоград и т.д. Почему мы сразу не открыли там дилеров? Мы возвращали бренд в очень сжатые сроки и чисто технически не могли открыть больше, — цитирует топ-менеджера ТАСС.

Сейчас в РФ Opel официально представляют 11 дилеров в восьми городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Тюмени и Ставрополе.

В декабре 2019 года Opel, спустя четыре года после ухода с российского рынка, возобновил продажи автомобилей. Первыми в автосалоны дилеров поступили модели Zafira Life и Grandland X. Собирают машины на заводе в Калуге. В первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.

В дальнейшем предприятие планирует запускать в продажу как минимум один продукт ежегодно.

Opel покинул российский рынок в 2015 году из-за девальвации рубля на фоне экономического кризиса и общего снижения объёмов продаж. Тем не менее концерн сохранил дилерское обслуживание и ремонт машин.

Тогда компания принадлежала американской General Motors. В 2017 году её приобрёл европейский альянс PSA Group.

О возвращении немецкого бренда на российский рынок было объявлено в феврале 2019-го. Тогда, как писал NEWS.ru, предполагалось восстановить продажи в конце весны, однако для этого потребовалось на полгода больше.